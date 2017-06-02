"Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Возможен авансовый платеж, но не более 15% от стоимости работ по договору. Обязанность Заказчика по перечислению аванса Подрядчику, возникает после предоставления банковской гарантии по форме Заказчика, выданной Банком (АО “Углеметбанк”), предварительно согласованной Заказчиком и при условии предварительного подписания Сторонами Порядка авансирования. Расходы, связанные с выдачей Банковской гарантии несет Подрядчик. 2. Оплата проектно-изыскательских работ осуществляется в следующем порядке: 2.1. 100% в течение 60 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи документации Заказчику. 3. Оплата строительно-монтажных работ осуществляется в следующем порядке: 3.1. 93% от стоимости выполненных объемов работ в течение 60 календарных дней с даты окончания месяца, в котором подписаны акты формы КС-2, КС-3; 3.2. 7% от стоимости выполненных объемов работ удерживаются на срок 2 года. 4. Размещение Подрядчика в сооруженных собственными силами временных вахтовых поселках. 5. Содержание, охрана и пожарная безопасность поселков, являются затратами Подрядчика.