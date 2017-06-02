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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.

    Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705588Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705588

    Уникальный номер закупки

    042

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Закупочная документация (Заполнение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-17 доб. 79142465553

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Popov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 11:00 GMT +302.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705588Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 11:0002.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705588Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2017 11:0001.07.2017 11:0001.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705588Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.07.201701.07.2017 11:0001.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705588Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР. Минимальный срок действия Оферты – 90 календарных дней с момента окончания приема заявок на участие

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, юго-восточная часть Республики Саха (Якутия), вблизи границ с Амурской областью и Хабаровским краем, территория МО "Нерюнгринский район", Северо-Западный участок Эльгинского каменноугольного месторождения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Возможен авансовый платеж, но не более 15% от стоимости работ по договору. Обязанность Заказчика по перечислению аванса Подрядчику, возникает после предоставления банковской гарантии по форме Заказчика, выданной Банком (АО “Углеметбанк”), предварительно согласованной Заказчиком и при условии предварительного подписания Сторонами Порядка авансирования. Расходы, связанные с выдачей Банковской гарантии несет Подрядчик. 2. Оплата проектно-изыскательских работ осуществляется в следующем порядке: 2.1. 100% в течение 60 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи документации Заказчику. 3. Оплата строительно-монтажных работ осуществляется в следующем порядке: 3.1. 93% от стоимости выполненных объемов работ в течение 60 календарных дней с даты окончания месяца, в котором подписаны акты формы КС-2, КС-3; 3.2. 7% от стоимости выполненных объемов работ удерживаются на срок 2 года. 4. Размещение Подрядчика в сооруженных собственными силами временных вахтовых поселках. 5. Содержание, охрана и пожарная безопасность поселков, являются затратами Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    42.99.19.000

    Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта Эльгинского угольного комплекса: Общежитие для ИТР."

    Кол-во: 0

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