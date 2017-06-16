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Номер извещения
31705117320
Уникальный номер закупки
110
Наименование закупки
Поставка мини погрузчика Bobcat S850 (с ковшом, вилами паллетными)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мини погрузчика Bobcat S850 (с ковшом, вилами паллетными)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 15:00 GMT +316.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705117320Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мини погрузчика Bobcat S850 (с ковшом, вилами паллетными)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 17:3020.06.2017 17:3020.06.2017 17:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705117320Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мини погрузчика Bobcat S850 (с ковшом, вилами паллетными)Москва
Дата и время проведения
21.06.2017 10:3021.06.2017 10:3021.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705117320Дата и время проведения Поставка мини погрузчика Bobcat S850 (с ковшом, вилами паллетными)Москва
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 11:0027.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705117320Подведение итогов не позднее Поставка мини погрузчика Bobcat S850 (с ковшом, вилами паллетными)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мини погрузчика Bobcat S850 (с ковшом, вилами паллетными)
Начальная цена
4 475 347,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
223 767,36 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
28.22.15.110
28.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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