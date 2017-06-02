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Номер извещения
31705117131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ЗИП для гидравлических ключей ГКШ-1500 МТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Контактный телефон
+7 499 689-50-01
Факс
+7 499 689-50-01
Адрес электронной почты
mklinchev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клинчев Марк Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка ЗИП для гидравлических ключей ГКШ-1500МТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705117131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для гидравлических ключей ГКШ-1500МТМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705117131Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП для гидравлических ключей ГКШ-1500МТМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП для гидравлических ключей ГКШ-1500МТ
Начальная цена
380 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
28.92.61.110
28.92.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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