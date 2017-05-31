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Номер извещения
ГП705577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозинвентаря для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Почтовый адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Контактный телефон
+7 48751 7-44-75
Факс
+7 48751 7-43-02
Адрес электронной почты
Karpunin_AV@sgres.tula.quadra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпунин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Щекинский район
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Поставка хозинвентаря для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 23:59 GMT +331.05.2017 23:5931.05.2017 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозинвентаря для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»Щекинский район
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705577Дата и время вскрытия заявок Поставка хозинвентаря для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»Щекинский район
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 09:0009.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705577Подведение итогов не позднее Поставка хозинвентаря для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»Щекинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозинвентаря для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Начальная цена
60 981,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Адрес местонахождения
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
25.73.10
25.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 249
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