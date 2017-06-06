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    Главная / Торги / Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»

    Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705117157Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705117157

    Уникальный номер закупки

    30-220-2017/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Локальная смета

    Проект договора

    Извещение

    Документация

    Документация word

    Локальная смета word

    Дефектная ведомость

    Проект договора word

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705117157Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705117157Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»Тула

    Дата и время проведения

    14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705117157Дата и время проведения Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»Тула

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2017 11:1020.06.2017 11:1020.06.2017 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705117157Подведение итогов не позднее Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201720.06.2017 11:1020.06.2017 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705117157Подведение итогов не позднее Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»

    Начальная цена

    2 633 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекту Договора, дефектной ведомости №61 от 14.03.2017г., локальной смете №71-2017г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование Работ не предусмотрено. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, далее КС-3) на основании счётов на оплату, с учетом фактически выполненных работ, в соответствии с графиком выполнения Работ утвержденным Заказчиком (Форма Графика Приложение № 2 к проекту Договора). Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в Договоре. Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов, организовать сдачу-приемку выполненных Работ. Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с согласованным Графиком выполнения ремонтных работ по объекту (Форма Графика Приложение № 2 к проекту Договора) и согласованным Заказчиком планом производства Работ, предусматривающим поэтапное производство работ по раскрытию кровли, при выполнении Работ. Подрядчик должен обеспечивать порядок выполнения Работ с условием работ по раскрытию кровли и обеспечивать применение на раскрытые площади укрывающего материала на время отсутствия работ. Подрядчик должен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с даты подписания Договора и до начала выполнения Работ, предоставить в ОКС Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать график выполнения работ по Договору, при этом привлекать для выполнения Работ только граждан Российской Федерации, обеспечивать строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения Работ, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. Обеспечение Работ необходимыми материалами осуществляет Подрядчик. Материалы, используемые при ремонте должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Форма Акта Приложение № 3 к проекту Договора) Заказчиком. Подрядчик должен вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись работы по настоящему Договору (убрать, вывезти и утилизировать мусор (кроме металла). По истечении указанного срока Заказчик вправе рассматривать оставленное Подрядчиком имущество как умышленно оставленное или брошенное и распорядиться им по своему усмотрению. Уборка, вывоз мусора и его утилизация (кроме металла) осуществляется силами Подрядчика еженедельно, на протяжении всего срока выполнения работ. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком. Срок выполнения Работ составляет 80 (восемьдесят) рабочих дней после заключения Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19

    Работы кровельные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»"

    Кол-во: 1

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