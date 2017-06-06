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Номер извещения
31705117157
Уникальный номер закупки
30-220-2017/А
Наименование закупки
Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тула
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Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705117157Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705117157Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»Тула
Дата и время проведения
14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705117157Дата и время проведения Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»Тула
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 11:1020.06.2017 11:1020.06.2017 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705117157Подведение итогов не позднее Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт кровли корпуса 6, цеха 650 в осях А-Б/3-23, площадка 2, ПАО «НПО «Стрела»
Начальная цена
2 633 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекту Договора, дефектной ведомости №61 от 14.03.2017г., локальной смете №71-2017г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
43.91.19
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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