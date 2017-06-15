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Номер извещения
31705116714
Уникальный номер закупки
93
Наименование закупки
Открытый аукцион (на понижение) в электронной форме на право заключения договора купли-продажи масел Shell.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
Почтовый адрес
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Контактный телефон
+7 496 778-64-57
Факс
+7 496 778-63-01
Адрес электронной почты
zakupki@ratep.ru
Ф.И.О. контактного лица
ООЗД . .
Место рассмотрения предложений
142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масло (Shell).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 08:00 GMT +315.06.2017 08:0015.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705116714Дата и время окончания срока приема заявок Масло (Shell).142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.06.2017 23:5922.06.2017 23:5922.06.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705116714Дата окончания срока рассмотрения заявок Масло (Shell).142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Дата и время проведения
28.06.2017 11:0028.06.2017 11:0028.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705116714Дата и время проведения Масло (Shell).142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 23:5928.06.2017 23:5928.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116714Подведение итогов не позднее Масло (Shell).142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масло (Shell).
Начальная цена
197 973,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 бочек.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РАТЕП
Все закупки и тендеры АО РАТЕП
Адрес местонахождения
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
19.20.29.120
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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