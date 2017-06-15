Открытый аукцион (на понижение) в электронной форме на право заключения договора купли-продажи масел Shell.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки товара - Продавец обязан самостоятельно, своим транспортом осуществить доставку товара на склад Заказчика. Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавца (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Товар считается переданным Продавцом Заказчику только после подписания сторонами товарной накладной. Доставка должна осуществляться в рабочий день с 9:00 часов до 16:00 часов по московскому времени. Передача товара частями (партиями) не допускается. Сроки, форма и порядок оплаты товара - Безналичным платежом на основании выставленного Продавцом счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 30 (Тридцати) календарных дней после приёмки товара Заказчиком по качеству и количеству и подписания сторонами товарной накладной.