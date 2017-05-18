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Номер извещения
ГП705630
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628684, Российская Федерация, Тюменская область, Мегион, Западная, дом 31, стр.18
Почтовый адрес
628684, Российская Федерация, Тюменская область, Мегион, Западная, дом 31, стр.18
Контактный телефон
+7 912 931-03-52
Факс
+7 34643 4-02-70
Адрес электронной почты
trapeznikovda@mecamineft.com
Ф.И.О. контактного лица
Трапезников Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Мегион
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Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 12:00 GMT +331.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705630Дата и время окончания срока приема заявок Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)Мегион
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705630Подведение итогов не позднее Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)Мегион
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО СП МеКаМинефть
Все закупки и тендеры ЗАО СП МеКаМинефть
Адрес местонахождения
628684, Российская Федерация, Тюменская область, Мегион, Западная, дом 31, стр.18
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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