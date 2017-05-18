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    Главная / Торги / Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)

    Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705630Дата и время окончания срока приема заявок Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)МегионПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705630

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 12:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото в соотвтетствии с кодом позиции

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Совместное предприятие МеКаМинефть
    Все закупки и тендеры ЗАО СП МеКаМинефть

    Юридический адрес

    628684, Российская Федерация, Тюменская область, Мегион, Западная, дом 31, стр.18

    Почтовый адрес

    628684, Российская Федерация, Тюменская область, Мегион, Западная, дом 31, стр.18

    Контактный телефон

    +7 912 931-03-52

    Факс

    +7 34643 4-02-70

    Адрес электронной почты

    trapeznikovda@mecamineft.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Трапезников Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Мегион

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть, нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2017 12:00 GMT +331.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705630Дата и время окончания срока приема заявок Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)Мегион

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705630Подведение итогов не позднее Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)Мегион

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705630Подведение итогов не позднее Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)Мегион

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа ТМЦ (не востребованных в производстве ликвидных МТР)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Совместное предприятие МеКаМинефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО СП МеКаМинефть
    Все закупки и тендеры ЗАО СП МеКаМинефть

    Адрес местонахождения

    628684, Российская Федерация, Тюменская область, Мегион, Западная, дом 31, стр.18

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рез.подуш.дер.торс. МБ303"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Р-к 211222"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Радиатор Х3640-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Шестерня 432-0563"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стекло транспорта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Помпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Съемник масл.фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Датчик скорости"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Муфта конусная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Диск ведущий средний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Маховик в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Прокладка крышки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Манжета КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Катушка зажигания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Жидкая электоизоляция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Барабан стояночного тормоза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Вертлюг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Верхн.ролик э/к х127"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Верхн.ролик э/к х132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Доска для долота MF15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Доска для навор.долота"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Игольчатый клапан VC-451Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Комплекс насадок долота"

    Кол-во: 17

    "Позиция 25"

    "Магнит.вставка сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Напр.фрез с пакер.60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Насос сальн.очистит. СВАБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Нижн.ролик 146х127"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Оправка э/к 168 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Охв.вкл. 95мм Eckel"

    Кол-во: 16

    "Позиция 31"

    "Охв.вкл.88.9 (3 1/2) Eckel"

    Кол-во: 27

    "Позиция 32"

    "Охв.вкл.95мм Eckel"

    Кол-во: 31

    "Позиция 33"

    "Пружина в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Рез.плашки с против."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Резиновые плашки СВАБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Средн.ролик 168х148"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Средн.ролик 168х154"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Ударный ясс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Охватывающий вкладыш 60 мм (2 3/8) Eckel"

    Кол-во: 18

    "Позиция 40"

    "Охватывающий вкладыш 73 мм (2 7/8) Eckel"

    Кол-во: 84

    "Позиция 41"

    "Охватывающий вкладыш 48 мм (1.9) Eckel"

    Кол-во: 11

    "Позиция 42"

    "Хомут передач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Хомут передачи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Шестерня ведущая для ключа 100027"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "шестерня узла для спайдера 100033"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "переключатель для ключа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "уплотнение для спайдера 370175"

    Кол-во: 23

    "Позиция 48"

    "захват ЭТА-50 П (75,81,92)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Оправа ОТП 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Фланец 250х10п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Фланец 350х10п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Рамка номера задняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Стоп кольцо для центратора, фиксируем. штифтами Т212-045-000"

    Кол-во: 24

    "Позиция 54"

    "Адаптер для передачи крутящего моментачерез подвеску хвостовика для гидравлического спускового инстр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Ремкомплект для адаптера для передачи крутящего момента через подвеску хвостовика T1062-70A-000R"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Муфта с обратным клапаном и уловителем сбрасываемой пробки Размер: 114,3 мм T1109-00-000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Цементировочная сбрасываемая пробка Размер: 114,3 мм T1110-00-000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Продавочный цементировочный шар Размер: 150,3 мм T080-00F-5920"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Разрывной диск для ГРП муфта модели ORIO Давление разрыва: 816 атм T1026-55C-900-120"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Извлекаемый пакер модели ASI-X Размер: 177,8 мм (5,87 - 9,19 мм Т.С.) T600-70B-010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Рем комплект для пакера модели ASI-X 177,8 мм (5,87 - 9,19 мм Т.С.) T603-70B-050"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Овершот модели T-2 Размер: 177,8 мм обсадная колонна T512-73A-000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Овершот модели T-2 Размер: 139,7 мм обсадная колонна T512-56A-000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Извлекаемый пакер модели ASI-X Размер: 139,7 мм (9,17 - 10,54 мм Т.С.) T600-56B-010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Рем комплект для пакера модели ASI-X 139,7 мм (9,17 - 10,54 мм Т.С.) T603-56B-050"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Извлекаемый пакер модели ASI-X Размер: 139,7 мм (6,98 - 9,17 мм Т.С.) T600-56A-010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Рем комплект для пакера модели ASI-X 139,7 мм (6,98-9,17 мм Т.С.) T603-56B-050"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "ГРП муфта модели Т-Port, активируемая шаром"

    Кол-во: 16

    "Позиция 69"

    "Стопорное кольцо для жесткого центратора"

    Кол-во: 476

    "Позиция 70"

    "Шар ГРП, 50,80mm"

    Кол-во: 43

    "Позиция 71"

    "Шар ГРП, 57,15mm"

    Кол-во: 43

    "Позиция 72"

    "Шар ГРП, 63,50mm"

    Кол-во: 41

    "Позиция 73"

    "Шар ГРП, 69,85mm"

    Кол-во: 45

    "Позиция 74"

    "Шар ГРП 44,45 мм G10-1750"

    Кол-во: 38

    "Позиция 75"

    "ISO-Max packer, Open Hole Hydraulic Isolation Packer Гидравлический заколонный пакер модели ISO-Max"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "T-Port Frac Sleeves, Ball operated ГРП муфта модели Т-Port, активируемая шаром Size: 4,5" Размер: 11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Жесткий центратор"

    Кол-во: 423

    "Позиция 78"

    "Центратор 4,5"; 4,5" CENTRALIZER, SLIP ON LINER BAND"

    Кол-во: 385

    "Позиция 79"

    "Стопорное кольцо 114мм/4,5" Stop Collar 4.5""

    Кол-во: 1500

    "Позиция 80"

    "ГРП муфта модели ORIO, гид-ски активируемая (после цементажа) Размер: 114,3 мм T1026-45D-000.BLK"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Клапан запирающий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Запирающий клапан модели I-Circulation Sub, тип резьбы - ОТТМ 4,5""

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Крестовина 65х172 (GU 6572)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Фланец переходной ФП-100-018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Калибр-кольцо Г TBG 89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Калибр-кольцо Р TBG 89"

    Кол-во: 16

    "Позиция 87"

    "Калибр-пробка Г TBG 89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Калибр-пробка Р TBG 89"

    Кол-во: 19

    "Позиция 89"

    "Щиток ЗМС.65*700. В.00.011"

    Кол-во: 34

    "Позиция 90"

    "Шток ЗФ2.9.035-00.002 (для задвижек 65х700)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Пластина направляющая по шиберу (для задвижек ЗМС 65х700)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Шибер ЗФ2.9.035-00.004-16 (для задвижек 65х700)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Седло ЗФ2.9.035-00.003-16 (для задвижек 65х700)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 94"

    "Пакет уплотнений по штоку ЗФ3.1.070-50.000-04 (для задвижек 65х700)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Кольцо полиуретановое ЗМС.65*700.В.00.021(для задвижек ЗМС 65х700)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Кольцо уплотнительное ЗФ2.700-00.019-11 (для задвижек ЗМС 65*700)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Фланец ФП-100-018"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Тройник в сборе (АСК ТР-50.110.000-17)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Труба 2" Г-Р (Ду=50мм, L=4,5м) MB70-46.00.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Труба 2" Г-Р (Ду=50мм, L=1,0м) MB70-46.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Уплотнение клапана 4""

    Кол-во: 287

    "Позиция 102"

    "Фланец-адаптер, 2.56-6BX153(10K)3-1502 2P11622"

    Кол-во: 19

    "Позиция 103"

    "Фланец воротниковый черт.ФВП1-228"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Колдка тормозная задняя в сборе 255 Б 3502090/91"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Втулка 469-2902029"

    Кол-во: 14

    "Позиция 106"

    "Кулак разжимной левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Кулак разжимной правый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Автошина 265х70хК15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "А/шина 1025*420-457 К-83А вагон"

    Кол-во: 9

    "Позиция 110"

    "А/шина 1100*400-533 (400/70-533) 047А,149"

    Кол-во: 9

    "Позиция 111"

    "А/шина 18R22.5 NR-27 Braum ТАТРА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "А/шина 320-508 ГАЗ-66"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Ариометр АЗС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Вкладыш (пятачок)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Вкладыш (стакан)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 116"

    "Вкладыш шатун. ТАТРА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "фильтр Воздушный 17801-54080 ЛК72"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Датч.t масла транс. КВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Датч.давл.масла 60 КВ##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Датчик темпер. КВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Датчик t КВ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 122"

    "Вал карданный 37140-35060 XЛ пер с подвесн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Кондиционер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Кондиционер Вольво"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Кронштейн 88431-60150 крепл.комп КОНДИЦ ЛК80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Метрошток 3.5 АЗС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Насос моноблок АЗС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Пневмобаллон 260х340"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Подшипник 72218С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Подшипник 106 П/ШИП"

    Кол-во: 17

    "Позиция 131"

    "Подшипник 110 П/ШИП"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Подшипник 113 П/ШИП"

    Кол-во: 14

    "Позиция 133"

    "Подшипник 115"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Подшипник 12218 роликовый"

    Кол-во: 13

    "Позиция 135"

    "Подшипник 1613 П/ШИП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Подшипник 6304"

    Кол-во: 7

    "Позиция 137"

    "Подшипник 210"

    Кол-во: 33

    "Позиция 138"

    "Подшипник 218 . П/ШИП"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Подшипник 224"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Подшипник 224 П/ШИП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Подшипник 2313 А-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Подшипник 2313 П/ШИП"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "Подшипник 303 П/ШИП"

    Кол-во: 18

    "Позиция 144"

    "Подшипник 317 П/ШИП"

    Кол-во: 24

    "Позиция 145"

    "Подшипник 3626"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Подшипник 411"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Подшипник 664916 шестерни втор.вала КПП"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Подшипник 112 П/ШИП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Подшипник 6204 П/ШИП"

    Кол-во: 12

    "Позиция 150"

    "Подшипник 7310 П/ШИП"

    Кол-во: 25

    "Позиция 151"

    "Подшипник 7515 П/ШИП"

    Кол-во: 9

    "Позиция 152"

    "Подшипник хвостовика 90366-35087 ХЛ заднего"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Подшипник хвостовика 90366-35023 переднего Х/Л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Подшипник с валом МС60##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Пробоотборник АЗС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Прокладка ХЛ клап.крышки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Р-к тормозного цилиндра 04474-35080 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Р-к тормозной камеры 442077400544 задней ТАТР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Ремень 13х1950 МБ АВТОБ##"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Сальник рулевой сошки MB 0159970347"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Сальник рулевой сошки MB 0159970347##"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Сальник ступицы 90313-48001 ХЛ задней"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Сальник корен.перед. КВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Сальник передней оси МБ-АВТОБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Сальник полуоси переднего моста МБ 2635"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Сальник ступицы К-300##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Сальник управления МБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Сальник хв-ка перед.моста МБ 2635"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Сальник хвостовика перед.моста МИТСУБИС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Сбороч.узел вход-вых КВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Пыльник 45447-35020 рулевой тяги ХЛ 105"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Тяга стабилиз.задняя ЛК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Чашка подш.зад.оси КВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Чехол защитный Арк. ТАТРА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "Шестерня К-700"

    Кол-во: 7

    "Позиция 176"

    "Шестерня ведомая спидометра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Шрус наружный МЕРСЕД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Штанга МБ312"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Электропод.гидр Т-800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "Шестерня 2815000 ин.лавильн"

    Кол-во: 6

    "Позиция 181"

    "Мерник АЗС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "фонарь габарита задний 35111 Тойота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "кольцо наружное МБ000 401 6706##"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "подшипник заднего моста внутр МБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Шестерня вала 210-1802180 КРАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Подшипник хвостовика 90366-30022 переднего Х/Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Стекло ветровое 250-5206012-20 КРАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Сальник ступицы 90311-62001 передней ЛК80##"

    Кол-во: 7

    "Позиция 189"

    "Сальник раздатки 90303-38010 ХЛ (кольцо фетровое)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 190"

    "Подшипник 53610 роликовый УРАЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "Подшипник раздатки 90364-45002 ХЛ 105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Палец рулевой тяги 700А.34.14.044 К-700"

    Кол-во: 7

    "Позиция 193"

    "Подшипник заднего моста 2007116 ЗИЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Подшипник задней ступицы(У-807813-А)121-2403036"

    Кол-во: 7

    "Позиция 195"

    "Подшипник хвостовика 90366-30025 ХЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 196"

    "Подшипник ступицы 90366-35087 ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 197"

    "кольцо Стопорное 119883 Кенворт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 198"

    "кольцо Стопорное 119883 Кенворт##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Шестерня привода зад.моста пром.вала РК 214-180213"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Шестерня высш. передачи первич.вала 650406-1802036"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Шестерня прив.ср.моста пром.вала с втул218-1802130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Шестерня вала 210-1802180 КРАЗ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 203"

    "Тяга продольная 700А.34.14.010-2 К-700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Обойма подшипника 742 TRB"

    Кол-во: 21

    "Позиция 205"

    "Клапан упр.тор.с 2 пров.прив. 100-3522010 КРАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Кольцо ЦВС 260-1602368-01 КРАЗ"

    Кол-во: 34

    "Позиция 207"

    "Компрессор для кондиционера 29338 Кенворт##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Втулка 90948-01002 натяжки пер.стабилизатора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Шестерня 355 354 25 09 МБ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 210"

    "Чехол 700А.34.14.080"

    Кол-во: 6

    "Позиция 211"

    "Предохранитель ПВ-10 ТУ16-522.001-76 К-700"

    Кол-во: 34

    "Позиция 212"

    "Предохранитель ПВ-20 ТУ16-522.001-76 К-700"

    Кол-во: 7

    "Позиция 213"

    "Вставка плавкаяПВ-60АС 700.38.28.080"

    Кол-во: 25

    "Позиция 214"

    "Ось в сб.700А.28.00.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Термостат котла"WEBASTO" 14972D МБ##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Датчик температуры "WEBASTO""

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Кронштейн крепл. ГУРа 255Б-3409010Г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 218"

    "Кронштейн прав. в сб. 214-3502120Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Сальник 10х25х7 привода спидом.143802059"

    Кол-во: 9

    "Позиция 220"

    "Сальник 28х45х6-10 33.1121066"

    Кол-во: 9

    "Позиция 221"

    "Сальник 100х125"

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Сальник 94х75х10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 223"

    "Сальник рул.мех.408-2201032-А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "Манжета 740.1007262-01 уплотн.выпуск.клапана"

    Кол-во: 11

    "Позиция 225"

    "Манжета 28х45 ведущ.полумуф. 33.1121066"

    Кол-во: 10

    "Позиция 226"

    "Манжета 34х50 ведом.вала гидромуфты 740.1318186-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Манжета в сб. ПЖД30-1015256-02"

    Кол-во: 17

    "Позиция 228"

    "Подшипник раздатки MVG20-1039"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Подогрев жидкостной ПЖД-8-1015008 К-700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Стакан ГУРа 503-3405116"

    Кол-во: 9

    "Позиция 231"

    "Кронштейн усилителя 6505-3409010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 232"

    "Подшипник редуктора заднего моста MR470683"

    Кол-во: 6

    "Позиция 233"

    "Сальник хвостовика перед.моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 234"

    "Шестерня Н 738-196-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "Шестерня среднего моста 3463530085"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "втулка на вал шарнирный Татра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Электромотор смазки шасси 000 540 07 88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Сальник раздатки 0159976947"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Щетка генератора в сб.75591"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "Сальник 28-Р-77/236253"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Вал балансира левый Мицубиси L-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 242"

    "Вал балансира правый L-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Фильтр топливный 17801-54060"

    Кол-во: 7

    "Позиция 244"

    "р-к сальников 124487"

    Кол-во: 3

    "Позиция 245"

    "Р-к 211223"

    Кол-во: 6

    "Позиция 246"

    "р-к сальников 211218"

    Кол-во: 6

    "Позиция 247"

    "Вал гидроусилителя HFB644100J60397"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Сальник раздатки Н-60-43-67-7##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Клапан эл.магнитный 88443643088800 Татра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Обойма синхронизатора 20323"

    Кол-во: 5

    "Позиция 251"

    "Шестерня вкл. повышенной передачи 22899"

    Кол-во: 13

    "Позиция 252"

    "Шестерня 4302092/4300035/23023"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Поршень (номинал) 5320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "Амортизатор 3003260400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "Указатель поворота передний (правый) 81510-35201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Фильтр воздушный Т 528##"

    Кол-во: 15

    "Позиция 257"

    "Сальник водяного насоса 04874477"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "А/шина 14.00-20 Я-307 (370-508)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 259"

    "Синхронизатор А4938/А7331"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Синхронизатор А4937/А7254"

    Кол-во: 5

    "Позиция 261"

    "Шестерня ведомая 4300035/23023"

    Кол-во: 7

    "Позиция 262"

    "Ось поворотная цапфы левая 45612-26080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Ось поворотная цапфы правая 45611-26080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Сальник ступицы внутренний 015 997 01 47"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Фонарь указ поворот.ХЭ перед.лев. 81520-35090##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Фонарь указ.пов. ЛК 80 лев. 81520-60272##"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Фонарь указ.пов.ЛК 80 прав. 81510-60402##"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Колодки тормоза ручного ЛК 100 46540-60020##"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Отражатель задний ХЛ 81910-35040##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Соленоид электр.ст.КВ 23 Х00930АРР##"

    Кол-во: 7

    "Позиция 271"

    "Кольцо 0,10мм. МБ А3872830152##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Кольцо 0,15мм. МБ 3852831852##"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Шайба##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Подшипник ролик КВ 81504 КПП##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Подшипник ролик КВ 14366##"

    Кол-во: 4

    "Позиция 276"

    "Шестерня КВ 81356103011##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Сальник ступицы наружний 015 997 79 47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Шестерня КВ 4302092##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Подшипник 32224"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Реле втягивающее 033 110 1096 Мерседес-Бенц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Реле включения стартера 233 945 0012 Мерседес-Бенц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Патрубок верхний системы охлаждения К181-4370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Патрубок верхний системы охлаждения К181-4370R/К181-4369R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Рем. комп. РДВ 3512"

    Кол-во: 7

    "Позиция 285"

    "Втягивающее реле 033 110 1096"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Коллектор выхлопной 17141-54140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Наконечник шаровой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Отопитель кабины 151328/NA1090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Подшипник КПП 14765/81570/5566507"

    Кол-во: 5

    "Позиция 290"

    "Тяга 6522603437"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "Хомут передней рессоры 312 351 46 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 292"

    "А/шина 335/80R20 TL XZL 141K"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Рулевая колонка MR449393"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Сальник хвостовика зад. моста А01189977647"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Сальник полуоси пер. моста А0229976447"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "Сальник полуоси зад. моста А0229975947"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Охладитель К122 125, Kenworth"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Крыльчатка мотора печки салона 87105 12040 Тойота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Крыльчатка мотора печки салона 87105 12040 Тойота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "236 - Р-1117001-01 Р/к ФТОТ +(201-1117114 уплотнение)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 301"

    "210-2201025 Крестовина в сб"

    Кол-во: 4

    "Позиция 302"

    "Сальник полуоси заднего моста 90313 48001 Тойота"

    Кол-во: 10

    "Позиция 303"

    "Диск колесный (310-533)(225,260Вм МЗТК) передн."

    Кол-во: 3

    "Позиция 304"

    "- П*7515 А Подшипник. iso: 32215"

    Кол-во: 2

    "Позиция 305"

    "Шарнирный диск для муфты 100747"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Электро нагревательный элемент Kim Hotstart E02031E 158A 00/Е02021Е 158А 00"

    Кол-во: 10

    "Позиция 307"

    "100-3515210 Клапан защитный тройной РАЗЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 308"

    "Распылитель форсунки 001 017 51 12 Мерседес Бенц"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Синхронизатор А 4938/А7331 EATON"

    Кол-во: 3

    "Позиция 310"

    "Синхронизатор А 4937/А7254 EATON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Промежуточный диск 20323 EATON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Шестерня 23023 EATON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Набор уплотнений К 1997/К2763 EATON"

    Кол-во: 3

    "Позиция 314"

    "26 - 1112110 Распылитель (ЯМЗ-236,238) АЗПИг. Барнаул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Сальник раздаточной коробки 015 997 68 47 Мерседес-Бенц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Сальник раздатки 0159976947, Мерседес-Бенц."

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Сальник хвостовика 90311-38047"

    Кол-во: 3

    "Позиция 318"

    "Ремень ГРМ 13568-19176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 319"

    "Предохранитель 000 254 00 73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Распылитель форсунки 0010175112/038326471"

    Кол-во: 9

    "Позиция 321"

    "Насос т/подкачивающий Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Подшипник водяного насоса 23503687"

    Кол-во: 4

    "Позиция 323"

    "Вкладыш осевого смещения 5146497"

    Кол-во: 16

    "Позиция 324"

    "11-5208200 Бачок смыватель (голый) 2л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "251-3401109 Вал рулевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Сальник задн. ступицы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 327"

    "260-2304060 Диск шарнира (с проточкой)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 328"

    "Фланец переднего колеса 2304090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "вал дифференциала A3433530735"

    Кол-во: 2

    "Позиция 330"

    "Колодка тормозная А50М 115.03.100АМ (120х200х32) со шпильками"

    Кол-во: 44

    "Позиция 331"

    "Тяга переключения передач А 385 260 94 33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Вал гидроусилителя HFB704100J30406"

    Кол-во: 2

    "Позиция 333"

    "Ремень балансировочных валов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 334"

    "Сальник ступицы полуоси зад.моста"

    Кол-во: 6

    "Позиция 335"

    "Прокладка 5000694086"

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "Втулка балансира СЗАП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Штанга регулируемая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 338"

    "Пылезащитный чехол"

    Кол-во: 8

    "Позиция 339"

    "Фиксатор ролика кулачкового"

    Кол-во: 10

    "Позиция 340"

    "Металлическая втулка суппорта"

    Кол-во: 18

    "Позиция 341"

    "Рычаг регулировочный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 342"

    "Сальник кулачкового вала"

    Кол-во: 12

    "Позиция 343"

    "Гайка ступицы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 344"

    "Ремень 1775А (11*10) Газ-66, 71, 73, Паз-3205"

    Кол-во: 6

    "Позиция 345"

    "Ремень балансировочных валов MD310484"

    Кол-во: 4

    "Позиция 346"

    "Натяжитель балансировочных валов MD050125"

    Кол-во: 5

    "Позиция 347"

    "Сальник задней полуоси M|N110/2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Обойма подшипника 233-0554"

    Кол-во: 4

    "Позиция 349"

    "Обойма подшипника 233-0569"

    Кол-во: 2

    "Позиция 350"

    "Крышка подшипника 235-0659"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Шестерня 432-0426"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Шестерня 432-0688"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Шестерня 432-0689"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "Шестерня 432-0723"

    Кол-во: 1

    "Позиция 355"

    "Вал 776-0287"

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "Вал 776-0288"

    Кол-во: 1

    "Позиция 357"

    "Вал 776-0292"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "Пружина 777-0536"

    Кол-во: 1

    "Позиция 359"

    "Успокоитель рулевого управления А0004636132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Кольцо уплотнительное (A0209971148)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 361"

    "Цепь раздаточной коробки 36293-35031"

    Кол-во: 2

    "Позиция 362"

    "Вал раздаточной коробки 36292-35020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "Шестерня раздатки 36205-35041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "Кольцо 700.17.01.399"

    Кол-во: 2

    "Позиция 365"

    "Сальник внутренний А 009 997 88 46"

    Кол-во: 2

    "Позиция 366"

    "Шестерня раздатки 36205-35041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 367"

    "Ремень генератора MD340661"

    Кол-во: 8

    "Позиция 368"

    "Шестерня 432-0738"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Уплотнительное кольцо, 0179972947"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "Подшипник 233-0493"

    Кол-во: 3

    "Позиция 371"

    "Подшипник 233-0375"

    Кол-во: 3

    "Позиция 372"

    "Сальник РКП A0179977647"

    Кол-во: 5

    "Позиция 373"

    "Сальник РКП A0179977947"

    Кол-во: 4

    "Позиция 374"

    "Сальник переднего моста A0209970647"

    Кол-во: 6

    "Позиция 375"

    "250-1303016-20 Патрубок КРАЗ (тройник) (ХК АвтоКрАЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Шпилька колеса 4310-3103070"

    Кол-во: 10

    "Позиция 377"

    "Вилка редуктора среднего моста 63-4-1651X/5-677Х/6.5-70-18Х"

    Кол-во: 3

    "Позиция 378"

    "Фланец задний УРАЛ (ОАО"АЗ"УРАЛ") 375-1802214-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "Опора промежуточная 210-2204080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Кронштейн РКП 260-1801022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Рем комплект синхрона К-1948"

    Кол-во: 2

    "Позиция 382"

    "Автошина 325/95R24 162/160K TL Michelin X WORKS XD"

    Кол-во: 8

    "Позиция 383"

    "Радиатор А 942 500 11 03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Выжимной подшипник УАЗ (нового образца) 6-986710АК1ЕС9Ш"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "Сальник 90312-48001 ХЛ 105"

    Кол-во: 2

    "Позиция 386"

    "Наконечник рулевой 45046-29325"

    Кол-во: 3

    "Позиция 387"

    "Радиатор водяной 3 ряд.(ШААЗ) 6520-1301010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Ремкомплект системы охлаждения силик. 1303(А)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 389"

    "Подшипник 214"

    Кол-во: 17

    "Позиция 390"

    "493-3730000 Эл.двигатель 493.3730 подогр.(14.8106)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 391"

    "Манжета 375-2401034-А полуоси УРАЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 392"

    "Подшипник 3624 П/ШИП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Блок управления сб.4Д24 30.8101.200 Прамотроник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Клапан защитный 2-х контурный 100-3515110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Фильтр топливный 6005 406 дв. (инж.) штуцер 6005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 396"

    "Ремень приводной (КАВЗ) 11*10*1270"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Прокладка клапанной крышки 406-1007245"

    Кол-во: 2

    "Позиция 398"

    "Пружина 38462"

    Кол-во: 1

    "Позиция 399"

    "Лист рессорный №1 перед. 255-2902074"

    Кол-во: 2

    "Позиция 400"

    "Лист рессорный №3 перед. 255-2902076"

    Кол-во: 2

    "Позиция 401"

    "Заглушка шкворня 260325-П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "200-3001026 Втулка распорная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 403"

    "200-3001029 Шайба замковая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 404"

    "500-3001028 Шайба шкворня"

    Кол-во: 3

    "Позиция 405"

    "500-3001027 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 406"

    "Колодка тормозная в сборе 53212 3501090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Вкладыш пальца рул/тяги (узкий) 6505-3414020"

    Кол-во: 8

    "Позиция 408"

    "Р/к главного цилиндра сцепления 260-1602509"

    Кол-во: 2

    "Позиция 409"

    "Вал карданный 700А.22.08.000-2 КПП в сборе К-700"

    Кол-во: 3

    "Позиция 410"

    "Прокладка клапанной крышки 236-1003270"

    Кол-во: 5

    "Позиция 411"

    "Прокладка клапанной крышки 405.406 дв.ЕВРО-3 40624 1007245 Кат.№ 40624-00-1007245-000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 412"

    "Подшипник (3610) 53610"

    Кол-во: 1

    "Позиция 413"

    "К-т ремонтный гидроцилинд"

    Кол-во: 1

    "Позиция 414"

    "Клапан вращения кату VC-451Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 415"

    "Клапан второго контура КР УСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "Клапан разг.кран.уст 600 С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Контр клапан КР УСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Маховичек управления VC-451Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 419"

    "Опорный ролик лебед КР УСТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 420"

    "Подшипник шкива(скольж) КР УСТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 421"

    "Предохран.клапан ГТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 422"

    "Ролик выдвиж стрелы КР УСТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 423"

    "Ролик-подшипник ГТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 424"

    "Свеча зажигания VC-451Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 425"

    "Тормоз гидр.мотора КР УСТ##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 426"

    "Уплот.манж.гидроц КР УСТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 427"

    "Шкив выдвиж. стрелы КР УСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 428"

    "Штуцер VC-451Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Эл.маг.клапан КР УСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 430"

    "Клапан разгрузочный,перепускной № 8800485-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Клапан обратный LRV-15-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 432"

    "Клапан потока № PCK 1200S10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 433"

    "Клапан термостатический № А1010-140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 434"

    "Клапан обратный 1205-000-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 435"

    "Клапан редуцирования давления № IPAA21-12T-30S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 436"

    "Клапан направляющий № 23951287"

    Кол-во: 1

    "Позиция 437"

    "Клапан направляющий № 12923299"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Клапан разгрузочный №CBCALHNECC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 439"

    "Клапан разгрузочный 1-1/4" № PBIHLNZFD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 440"

    "Клапан шаровой В43Хтр4/В-43 ТF4-A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 441"

    "Клапан направляющий № CHCHVCNECB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 442"

    "Клапан предохранительный № 559Т1-4М-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Клапан обратный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 444"

    "Клапан высокого давления ГТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 445"

    "Клапан золотниковый № P4330VUCD"

    Кол-во: 4

    "Позиция 446"

    "Клапан шаровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 447"

    "Клапан регулирующий № 12920010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 448"

    "Клапан редуцирования давления № PBFBNBCJ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Гайка упорная D 25 мм № 313-609-01"

    Кол-во: 7

    "Позиция 450"

    "Клапан потока № PCK800S10/030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Клапан 9810595"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Клапан 9810587"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Клапан 9809210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 454"

    "Клапан 3909865"

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Клапан 3908208"

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Роликовый подшипник № SJ8477SS ТС 15080"

    Кол-во: 6

    "Позиция 457"

    "Набор тормозных дисков 941002##"

    Кол-во: 1

    "Позиция 458"

    "Шестерня 5Р1103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 459"

    "Подшипник роликовый 550439"

    Кол-во: 4

    "Позиция 460"

    "Трансформатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 461"

    "Подшипник 000759"

    Кол-во: 1

    "Позиция 462"

    "Муфта 3892640223"

    Кол-во: 1

    "Позиция 463"

    "Подшипник 331974"

    Кол-во: 1

    "Позиция 464"

    "Фитинг рабочего барабана 1502 Union"

    Кол-во: 2

    "Позиция 465"

    "Клапан удерж.верт-ого торможения CBCG-LIN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 466"

    "236-Р-1307002 Р/к водяного насоса ЯМЗ 236-238 (полный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 467"

    "Крестовина К-2 9/16"х10 000/2 9/16х10 000 с комплектом ЗИП №402-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 468"

    "Лубрикатор ЛУ 100х70 (L=1450мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 469"

    "Лубрикатор ЛУ 100х70 (L=3000мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 470"

    "Гайка ОМ01487"

    Кол-во: 2

    "Позиция 471"

    "Колено поворотное ОМ01492"

    Кол-во: 1

    "Позиция 472"

    "Угольник в сборе АСК УГ-50х110.000А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 473"

    "Угольник в сборе АСК УГ-50х110.000-01А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 474"

    "Угольник в сборе АСК УГ-50х110.000-02А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 475"

    "Тройник в сборе АСК ТР-50.110.000-03А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 476"

    "Тройник в сборе АСК ТР-50.110.000-02А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 477"

    "Тройник в сборе АСК ТР-50.110.000-01А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 478"

    "Крестовина в сборе АСК КР-50.110.000А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 479"

    "Крестовина в сборе АСК КР-50.110.000-02А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 480"

    "Крестовина в сборе АСК КР-50.110.000-03А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 481"

    "Тройник в сборе АСК ТР-50.110.000-05А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 482"

    "Крестовина в сборе АСК КР-50.110.000-05А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 483"

    "Крестовина в сборе АСК КР-50.110.000-04А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 484"

    "ПЕРЕВОДНИК 2" 1502 РЕЗЬБАхРЕЗЬБА 15K СТАНДАРТНАЯ СРЕДА/XO 2" 1502 FxF15K STD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 485"

    "Рукав высокого давления РВД 2"-12 метров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 486"

    "ПЕРЕВОДНИК 3"1502 РЕЗЬБАхРЕЗЬБА 15K СТАНДАРТНАЯ СРЕДА XO 3"1502 FxF 15K STD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 487"

    "Цанга овершота наружного ОН-68 (для трубы диаметром 38,1мм)"

    Кол-во: 4

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