www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705575
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Запорно-предохранительная арматура (ЗПА) и запчасти к ЗПА для вагонов-цистерн СУГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Контактный телефон
+7 495 777-14-13 доб. 1413
Факс
+7 495 777-14-30
Адрес электронной почты
andrey.vlasov@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа Запорно-предохранительной арматуры (ЗПА) и запчастей к ЗПА для вагонов-цистерн СУГ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа Запорно-предохранительной арматуры (ЗПА) и запчастей к ЗПА для вагонов-цистерн СУГ
Начальная цена
41 099 690,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СГ-транс
Все закупки и тендеры АО СГ-транс
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
49.20.13.000
49.20.12.000
35.20.40.391
33.17.11.000
29.20.21.122
28.52.10.170
25.30.99.000
25.29.99.000
25.29.12.190
09.10.13.110
09.10.12.190
06.20.10.131
49.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 630
Кол-во: 1441
Кол-во: 100
Кол-во: 295
Кол-во: 151
Кол-во: 13
Кол-во: 8
Кол-во: 18
Кол-во: 3
Кол-во: 90
Кол-во: 101
Кол-во: 19
Кол-во: 17
Кол-во: 29
Кол-во: 277
Кол-во: 72
Кол-во: 1135
Кол-во: 2328
Кол-во: 1525
Кол-во: 742
Кол-во: 1006
Кол-во: 240
Кол-во: 150
Кол-во: 28
Кол-во: 220
Кол-во: 292
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.