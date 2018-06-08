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    Главная / Торги / Запорно-предохранительная арматура (ЗПА) и запчасти к ЗПА для вагонов-цистерн СУГ

    Запорно-предохранительная арматура (ЗПА) и запчасти к ЗПА для вагонов-цистерн СУГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705575Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Запорно-предохранительной арматуры (ЗПА) и запчастей к ЗПА для вагонов-цистерн СУГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705575

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорно-предохранительная арматура (ЗПА) и запчасти к ЗПА для вагонов-цистерн СУГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список ЗПА и запчастей (две вкладки)

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Контактный телефон

    +7 495 777-14-13 доб. 1413

    Факс

    +7 495 777-14-30

    Адрес электронной почты

    andrey.vlasov@sgtrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов

    Ключевые слова:

    вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа Запорно-предохранительной арматуры (ЗПА) и запчастей к ЗПА для вагонов-цистерн СУГ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705575Подведение итогов не позднее Продажа Запорно-предохранительной арматуры (ЗПА) и запчастей к ЗПА для вагонов-цистерн СУГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа Запорно-предохранительной арматуры (ЗПА) и запчастей к ЗПА для вагонов-цистерн СУГ

    Начальная цена

    41 099 690,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    49.20.13.000

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке жидких и газообразных грузов в массе(наливом) в вагонах-цистернах

    49.20.12.000

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке нефтепродуктов в вагонах-цистернах

    35.20.40.391

    Части для железнодорожного подвижного состава прочие

    33.17.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава

    29.20.21.122

    Контейнеры-цистерны

    28.52.10.170

    Услуги по точению (токарной обработке) частей железнодорожных локомотивов, моторных вагонов трамвая, подвижного состава, путевого оборудования и устройств для железных дорог, механического и электромеханического сигнального оборудования всех видов

    25.30.99.000

    Услуги по производству паровых и других паропроизводящих котлов, кроме котлов водяных центрального отопления отдельные, выполняемые субподрядчиком

    25.29.99.000

    Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком

    25.29.12.190

    Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки

    09.10.13.110

    Услуги по сжижению природного газа

    09.10.12.190

    Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и горючего природного газа, прочие

    06.20.10.131

    Газ горючий природный сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    49.2

    Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пружина"

    Кол-во: 630

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект КПЛВ 494145.003-01 (Состоит из пружины и двух резиновых колец)"

    Кол-во: 1441

    "Позиция 3"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 295

    "Позиция 5"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 151

    "Позиция 6"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 13

    "Позиция 7"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 90

    "Позиция 11"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 101

    "Позиция 12"

    "Угловой вентиль"

    Кол-во: 19

    "Позиция 13"

    "Угловой вентиль"

    Кол-во: 17

    "Позиция 14"

    "Шаровой кран"

    Кол-во: 29

    "Позиция 15"

    "Шаровой кран"

    Кол-во: 277

    "Позиция 16"

    "Шаровой кран"

    Кол-во: 72

    "Позиция 17"

    "Шайба сферическая ППК СП 0056.02.11.005"

    Кол-во: 1135

    "Позиция 18"

    "Прокладка скоростного клапана"

    Кол-во: 2328

    "Позиция 19"

    "Крышка УВ"

    Кол-во: 1525

    "Позиция 20"

    "Клапан ППК"

    Кол-во: 742

    "Позиция 21"

    "Гайка накидная"

    Кол-во: 1006

    "Позиция 22"

    "Скоростной клапан"

    Кол-во: 240

    "Позиция 23"

    "Скоростной клапан"

    Кол-во: 150

    "Позиция 24"

    "Скоростной клапан"

    Кол-во: 28

    "Позиция 25"

    "Предохранительный клапан"

    Кол-во: 220

    "Позиция 26"

    "Шаровой кран"

    Кол-во: 292

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