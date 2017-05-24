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Номер извещения
31705116690
Уникальный номер закупки
17/ГПВьет/21/ОЗП/Э
Наименование закупки
«Оказание услуг по актуализации Финансово-экономического обоснования для уточнения объемов финансирования ООО «Газпромвьет»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Контактный телефон
+7 499 578-03-70
Факс
+7 499 578-03-71
Адрес электронной почты
T.Nikolaeva@gazpromviet.com
Ф.И.О. контактного лица
Николаева Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по актуализации Финансово-экономического обоснования для уточнения объемов финансирования ООО "Газпромвьет"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 15:00 GMT +324.05.2017 15:0024.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705116690Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по актуализации Финансово-экономического обоснования для уточнения объемов финансирования ООО "Газпромвьет" Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 15:0024.05.2017 15:0024.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705116690Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по актуализации Финансово-экономического обоснования для уточнения объемов финансирования ООО "Газпромвьет" Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 15:0030.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116690Подведение итогов не позднее Оказание услуг по актуализации Финансово-экономического обоснования для уточнения объемов финансирования ООО "Газпромвьет" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по актуализации Финансово-экономического обоснования для уточнения объемов финансирования ООО "Газпромвьет"
Начальная цена
1 016 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о Запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о Запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромвьет
Все закупки и тендеры Газпромвьет
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
70.22.1
70.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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