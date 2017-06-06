Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических изделий.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларации о соответствии ТР ТС) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 70 календарных дней с даты заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.