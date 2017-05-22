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    Главная / Торги / Извещение о проведение закупки Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 в соответствии с техническим заданием Э.НЛ.0110-18 ТЗ

    Извещение о проведение закупки Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 в соответствии с техническим заданием Э.НЛ.0110-18 ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705564Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведение закупки Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 в соответствии с техническим заданием Э.НЛ.0110-18 ТЗЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705564

    Уникальный номер закупки

    362

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведение закупки Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 в соответствии с техническим заданием Э.НЛ.0110-18 ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведение процедуры

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.leushina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леушина Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведение закупки Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 в соответствии с техническим заданием Э.НЛ.0110-18 ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 06:00 GMT +322.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705564Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведение закупки Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 в соответствии с техническим заданием Э.НЛ.0110-18 ТЗЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 06:0022.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705564Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведение закупки Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 в соответствии с техническим заданием Э.НЛ.0110-18 ТЗЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 15:0022.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705564Подведение итогов не позднее Извещение о проведение закупки Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 в соответствии с техническим заданием Э.НЛ.0110-18 ТЗЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведение закупки Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 в соответствии с техническим заданием Э.НЛ.0110-18 ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.21.000

    Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектный привод переменного тока экскаватора ЭКГ-18 "

    Кол-во: 6

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