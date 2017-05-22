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Номер извещения
ГП705563
Уникальный номер закупки
83
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку НЛЗ (БЛЮМ) для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Непрерывнолитая заготовка ст. 20 Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 30 т. ГОСТ 1050-2013 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 09Г2С Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. 25 - т. ГОСТ 19281-2014 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 5ХНМ Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 20 т. ГОСТ 5950-2000 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 50ХФА Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 50 т. ГОСТ 14959-79 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 20Х2Н4А Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 25 т. ГОСТ 4543-71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 13:00 GMT +322.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705563Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывнолитая заготовка ст. 20 Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 30 т. ГОСТ 1050-2013 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 09Г2С Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. 25 - т. ГОСТ 19281-2014 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 5ХНМ Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 20 т. ГОСТ 5950-2000 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 50ХФА Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 50 т. ГОСТ 14959-79 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 20Х2Н4А Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 25 т. ГОСТ 4543-71 Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 13:0022.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705563Дата и время вскрытия заявок Непрерывнолитая заготовка ст. 20 Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 30 т. ГОСТ 1050-2013 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 09Г2С Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. 25 - т. ГОСТ 19281-2014 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 5ХНМ Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 20 т. ГОСТ 5950-2000 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 50ХФА Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 50 т. ГОСТ 14959-79 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 20Х2Н4А Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 25 т. ГОСТ 4543-71 Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.06.201722.06.2017 15:0022.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705563Подведение итогов не позднее Непрерывнолитая заготовка ст. 20 Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 30 т. ГОСТ 1050-2013 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 09Г2С Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. 25 - т. ГОСТ 19281-2014 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 5ХНМ Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 20 т. ГОСТ 5950-2000 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 50ХФА Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 50 т. ГОСТ 14959-79 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 20Х2Н4А Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 25 т. ГОСТ 4543-71 Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Непрерывнолитая заготовка ст. 20 Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 30 т. ГОСТ 1050-2013 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 09Г2С Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. 25 - т. ГОСТ 19281-2014 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 5ХНМ Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 20 т. ГОСТ 5950-2000 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 50ХФА Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 50 т. ГОСТ 14959-79 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 20Х2Н4А Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 25 т. ГОСТ 4543-71
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
150 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24.10.21.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
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