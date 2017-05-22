Запрос предложений на поставку НЛЗ (БЛЮМ) для нужд ООО "УМЗ"

Лот 1

Непрерывнолитая заготовка ст. 20 Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 30 т. ГОСТ 1050-2013 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 09Г2С Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. 25 - т. ГОСТ 19281-2014 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 5ХНМ Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 20 т. ГОСТ 5950-2000 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 50ХФА Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 50 т. ГОСТ 14959-79 ТУ РГ 232-2005 Непрерывнолитая заготовка ст. 20Х2Н4А Блюм 450х540мм. Длина 3500мм.+/-200мм. Масса заготовки 6500кг.+/-300кг. - 25 т. ГОСТ 4543-71