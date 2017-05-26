Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических изделий.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, документ предусмотренный действующим законодательством РФ подтверждающий качество товара декларацией соответствия ТР ТС) денежными средствами на расчетный счет поставщика. Все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.