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Номер извещения
ГП705562
Уникальный номер закупки
365
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на закупку Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-11-46
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Rybchenkova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябченкова Анна Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 11:00 GMT +324.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705562Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудованияЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705562Дата и время вскрытия заявок Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудованияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно вложенного файла
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно вложенного файлаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
19.20.29.150
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6660
Кол-во: 7
Кол-во: 30
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