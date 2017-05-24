Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на закупку Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудования

    Запрос ценовых котировок на закупку Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705562Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудованияЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705562

    Уникальный номер закупки

    365

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на закупку Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение о проведении закупки

    Приложение №1.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-11-46

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Rybchenkova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябченкова Анна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 11:00 GMT +324.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705562Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудованияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705562Дата и время вскрытия заявок Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудованияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 16:0009.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705562Подведение итогов не позднее Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудованияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Масла для ЭКГ 12, ДРО, кузнечно-прессового оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно вложенного файла

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно вложенного файлаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно вложенного файла

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.150

    Масла трансмиссионные для подвижной техники

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОН.; ТАД-17И ; ГОСТ 23652-79"

    Кол-во: 6660

    "Позиция 2"

    "СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ; БВН-1; ГОСТ 5656-85"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; И-100Р(С); ТУ 38.101901-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "МАСЛО ЦИЛИНДРОВОЕ; 52; ГОСТ 6411-76; (канистра 10л)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225648
    Поставка смазочных материалов
    Поставка смазочных материалов
    591866
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить