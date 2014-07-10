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Номер извещения
ГП407067
Уникальный номер закупки
23
Наименование закупки
Закупка комплектующих для бетононасоса Швинг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплектующие к бетононасосу Швинг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 15:00 GMT +310.07.2014 15:0010.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407067Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие к бетононасосу ШвингМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 15:0010.07.2014 15:0010.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407067Дата и время вскрытия заявок Комплектующие к бетононасосу ШвингМосква
Подведение итогов не позднее
14.07.2014 16:3014.07.2014 16:3014.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407067Подведение итогов не позднее Комплектующие к бетононасосу ШвингМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплектующие к бетононасосу Швинг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска продукции не ранее 2014г Наличие паспорта,сертификата качества, гарантийный талон. Доставка продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции июль-август 2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Поставщика- Московская область, г. Одинцово, ул.Западная д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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