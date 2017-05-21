Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра" в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ и условиями договора.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705116680 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра" в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ и условиями договора. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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