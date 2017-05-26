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    Главная / Торги / закупка листового нержавеющего металлопроката

    закупка листового нержавеющего металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 10:3026.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705559Дата и время окончания срока приема заявок закупка нержавеющего листового металлопрокатаБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705559

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка листового нержавеющего металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    запрос

    Изменения в извещении

    заявка

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sinelschikova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синельщикова Екатерина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка нержавеющего листового металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 10:30 GMT +326.05.2017 10:3026.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705559Дата и время окончания срока приема заявок закупка нержавеющего листового металлопрокатаБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:3026.05.2017 10:3026.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705559Дата и время вскрытия заявок закупка нержавеющего листового металлопрокатаБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 13:3026.06.2017 13:3026.06.2017 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705559Подведение итогов не позднее закупка нержавеющего листового металлопрокатаБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 13:3026.06.2017 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705559Подведение итогов не позднее закупка нержавеющего листового металлопрокатаБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка нержавеющего листового металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запросаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.10.33.000

    Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "закупка нержавеющего листового металлопроката"

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    542 670
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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