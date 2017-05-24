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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 году

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705568Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 годуСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705568

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Ленгазспецстрой»
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 459-90-00 доб. 2207

    Факс

    +7 812 459-90-00

    Адрес электронной почты

    GaevaOS@lgss-spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаева Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 10:00 GMT +324.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705568Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 10:0024.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705568Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 23:5930.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705568Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705568Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявок покупателя до грузополучателя: - Станция: ст. Сывдарма Свердловская ж.д., код станции 799008 Автомобильный транспорт: 629878, ЯНАО, Пуровский район, ПСП АО «ЛГСС» - Станция: Фарафонтьевская Свердловской железная дорога, код станции: 799309 Автомобильный транспорт: 629300, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, Пуровский район, станция Фарафонтьевская, БПТК УТПСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    32.99.11.140

    Одежда защитная огнестойкая

    32.99.11.120

    Респираторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "средства индивидуальной защиты"

    Кол-во: 0

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