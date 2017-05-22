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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку НЛЗ для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку НЛЗ для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705558Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705558

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку НЛЗ для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 06:00 GMT +322.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705558Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 06:0022.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705558Дата и время вскрытия заявок Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201729.06.2017 15:0029.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705558Подведение итогов не позднее Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    200 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку АО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: до 16 июня 2017г. Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара. Условия оплаты товара: 100% по факту поставки товара в течение 60 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.10.21.141

    Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем круглого или многоугольного сечения из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т."

    Кол-во: 200

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