Запрос предложений на поставку НЛЗ для нужд ООО "УМЗ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки товара: до 16 июня 2017г. Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара. Условия оплаты товара: 100% по факту поставки товара в течение 60 календарных дней.