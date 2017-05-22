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Номер извещения
ГП705558
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку НЛЗ для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 06:00 GMT +322.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705558Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 06:0022.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705558Дата и время вскрытия заявок Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201729.06.2017 15:0029.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705558Подведение итогов не позднее Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.20, сталь ВАКУУМИРОВАННАЯ Ø600мм. (+\-50мм.), длина 4000-4300мм., масса 8,8-9,5т., количество 200 т., ГОСТ 1050-2013
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
200 т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку АО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24.10.21.141
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
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