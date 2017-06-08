Запрос предложений на выполнение геологоразведочных работ: 1. Разработка и государственная экспертиза материалов переоценки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах г. Воронежа ООО «РВК-Воронеж». 2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения водоподъемных станций ВПС-4, ВПС-4 (намывная площадка), ВПС-6, ВПС-8, ВПС-9, ВПС-11, ВПС-Южно-Чертовицкий, ВПС-12, ВПС-Тенистый ООО «РВК-Воронеж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705133421 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на выполнение геологоразведочных работ: 1. Разработка и государственная экспертиза материалов переоценки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах г. Воронежа ООО «РВК-Воронеж». 2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения водоподъемных станций ВПС-4, ВПС-4 (намывная площадка), ВПС-6, ВПС-8, ВПС-9, ВПС-11, ВПС-Южно-Чертовицкий, ВПС-12, ВПС-Тенистый ООО «РВК-Воронеж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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