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Номер извещения
31705133421
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на выполнение геологоразведочных работ: 1. Разработка и государственная экспертиза материалов переоценки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах г. Воронежа ООО «РВК-Воронеж». 2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения водоподъемных станций ВПС-4, ВПС-4 (намывная площадка), ВПС-6, ВПС-8, ВПС-9, ВПС-11, ВПС-Южно-Чертовицкий, ВПС-12, ВПС-Тенистый ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 18:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбина Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение геологоразведочных работ: 1. Разработка и государственная экспертиза материалов переоценки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах г. Воронежа ООО «РВК-Воронеж». 2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения водоподъемных станций ВПС-4, ВПС-4 (намывная площадка), ВПС-6, ВПС-8, ВПС-9, ВПС-11, ВПС-Южно-Чертовицкий, ВПС-12, ВПС-Тенистый ООО «РВК-Воронеж»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 17:30 GMT +308.06.2017 17:3008.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705133421Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение геологоразведочных работ: 1. Разработка и государственная экспертиза материалов переоценки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах г. Воронежа ООО «РВК-Воронеж». 2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения водоподъемных станций ВПС-4, ВПС-4 (намывная площадка), ВПС-6, ВПС-8, ВПС-9, ВПС-11, ВПС-Южно-Чертовицкий, ВПС-12, ВПС-Тенистый ООО «РВК-Воронеж»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 17:3008.06.2017 17:3008.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705133421Дата и время вскрытия заявок Выполнение геологоразведочных работ: 1. Разработка и государственная экспертиза материалов переоценки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах г. Воронежа ООО «РВК-Воронеж». 2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения водоподъемных станций ВПС-4, ВПС-4 (намывная площадка), ВПС-6, ВПС-8, ВПС-9, ВПС-11, ВПС-Южно-Чертовицкий, ВПС-12, ВПС-Тенистый ООО «РВК-Воронеж»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
08.08.2017 12:0008.08.2017 12:0008.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133421Подведение итогов не позднее Выполнение геологоразведочных работ: 1. Разработка и государственная экспертиза материалов переоценки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах г. Воронежа ООО «РВК-Воронеж». 2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения водоподъемных станций ВПС-4, ВПС-4 (намывная площадка), ВПС-6, ВПС-8, ВПС-9, ВПС-11, ВПС-Южно-Чертовицкий, ВПС-12, ВПС-Тенистый ООО «РВК-Воронеж»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.08.201708.08.2017 12:0008.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133421Подведение итогов не позднее Выполнение геологоразведочных работ: 1. Разработка и государственная экспертиза материалов переоценки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах г. Воронежа ООО «РВК-Воронеж». 2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения водоподъемных станций ВПС-4, ВПС-4 (намывная площадка), ВПС-6, ВПС-8, ВПС-9, ВПС-11, ВПС-Южно-Чертовицкий, ВПС-12, ВПС-Тенистый ООО «РВК-Воронеж»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение геологоразведочных работ: 1. Разработка и государственная экспертиза материалов переоценки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах г. Воронежа ООО «РВК-Воронеж». 2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения водоподъемных станций ВПС-4, ВПС-4 (намывная площадка), ВПС-6, ВПС-8, ВПС-9, ВПС-11, ВПС-Южно-Чертовицкий, ВПС-12, ВПС-Тенистый ООО «РВК-Воронеж»
Начальная цена
77 803 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
71.12.39
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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