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Номер извещения
31705116098
Уникальный номер закупки
114
Наименование закупки
Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ систем спринклерного пожаротушения на объекте расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110 .
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ монтажных и пуско-наладочных работ систем спринклерного пожаротушения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 15:00 GMT +306.06.2017 15:0006.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705116098Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ монтажных и пуско-наладочных работ систем спринклерного пожаротушенияМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.2017 09:3013.06.2017 09:3013.06.2017 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705116098Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ монтажных и пуско-наладочных работ систем спринклерного пожаротушенияМосква
Дата и время проведения
13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705116098Дата и время проведения Выполнение работ монтажных и пуско-наладочных работ систем спринклерного пожаротушенияМосква
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 12:1519.06.2017 12:1519.06.2017 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116098Подведение итогов не позднее Выполнение работ монтажных и пуско-наладочных работ систем спринклерного пожаротушенияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ монтажных и пуско-наладочных работ систем спринклерного пожаротушения
Начальная цена
7 097 547,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
354 877,38 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме в соответствии с Проектом Договора и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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