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    Главная / Торги / Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2,.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году

    Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2,.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705566

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2,.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Ленгазспецстрой»
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 459-90-00 доб. 2219

    Факс

    +7 812 459-90-00

    Адрес электронной почты

    BashushkovaKA@lgss-spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Башушкова Кристина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705566Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 23:0030.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705566Подведение итогов не позднее Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705566Подведение итогов не позднее Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Амурской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метизы"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705566Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 23:0030.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705566Подведение итогов не позднее Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705566Подведение итогов не позднее Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тында, п. Соловьевск Амурской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метизы"

    Кол-во: 0

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