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Номер извещения
ГП705566
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2,.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Контактный телефон
+7 812 459-90-00 доб. 2219
Факс
+7 812 459-90-00
Адрес электронной почты
BashushkovaKA@lgss-spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башушкова Кристина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705566Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 23:0030.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705566Подведение итогов не позднее Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705566Подведение итогов не позднее Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Амурской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705566Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 23:0030.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705566Подведение итогов не позднее Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705566Подведение итогов не позднее Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.6.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году (г. Тында, п. Соловьевск)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тында, п. Соловьевск Амурской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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