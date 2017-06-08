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Номер извещения
31705115790
Уникальный номер закупки
46
Наименование закупки
Поставка смывающих и обезвреживающих средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смывающих и обезвреживающих средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 09:00 GMT +308.06.2017 09:0008.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705115790Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смывающих и обезвреживающих средствг. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2017 20:0019.06.2017 20:0019.06.2017 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705115790Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка смывающих и обезвреживающих средствг. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Дата и время проведения
21.06.2017 11:0021.06.2017 11:0021.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705115790Дата и время проведения Поставка смывающих и обезвреживающих средствг. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 12:1527.06.2017 12:1527.06.2017 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115790Подведение итогов не позднее Поставка смывающих и обезвреживающих средствг. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смывающих и обезвреживающих средств
Начальная цена
823 602,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
41 180,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки продукции: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
20.42.15.149
20.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15650
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