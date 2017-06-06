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Номер извещения
31705115686
Уникальный номер закупки
93
Наименование закупки
Комплекс работ по техническому перевооружению газового оборудования и автоматики 2-х паровых котлов ДКВР-10/13 в котельной завода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Не
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Комплекс работ по техническому перевооружению газового оборудования и автоматики 2-х паровых котлов ДКВР-10/13 в котельной завода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 15:00 GMT +306.06.2017 15:0006.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705115686Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по техническому перевооружению газового оборудования и автоматики 2-х паровых котлов ДКВР-10/13 в котельной заводаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705115686Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплекс работ по техническому перевооружению газового оборудования и автоматики 2-х паровых котлов ДКВР-10/13 в котельной заводаМосква
Дата и время проведения
09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705115686Дата и время проведения Комплекс работ по техническому перевооружению газового оборудования и автоматики 2-х паровых котлов ДКВР-10/13 в котельной заводаМосква
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 11:4015.06.2017 11:4015.06.2017 11:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115686Подведение итогов не позднее Комплекс работ по техническому перевооружению газового оборудования и автоматики 2-х паровых котлов ДКВР-10/13 в котельной заводаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по техническому перевооружению газового оборудования и автоматики 2-х паровых котлов ДКВР-10/13 в котельной завода
Начальная цена
10 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
540 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической частью аукционной документации (раздел III)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
43.22.20.000
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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