Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку холодного пресса Italmac 3248x50.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя подписания Акта приема-передачи товара и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация о соответствии ТР ТС) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях по текущему курсу рубля к доллару США, установленному ЦБ РФ на дату осуществления платежа. Все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.