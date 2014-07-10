Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года. Доставка продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Срок поставки продукции июль 2014 года