www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705115552
Уникальный номер закупки
174/47-2017
Наименование закупки
Покупка ксилола, толуола
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-71
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Вячеслав Михайлович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Углеводороды циклические
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 10:00 GMT +307.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705115552Дата и время окончания срока приема заявок Углеводороды циклические Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705115552Дата окончания срока рассмотрения заявок Углеводороды циклические Екатеринбург
Дата и время проведения
13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705115552Дата и время проведения Углеводороды циклические Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 13:0013.06.2017 13:0013.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115552Подведение итогов не позднее Углеводороды циклические Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Углеводороды циклические
Начальная цена
635 526,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ксилол нефтяной, толуол в количестве 4014 килограмм. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязуется за свой счет (своими силами или с привлечением третьих лиц) доставить продукцию до склада Покупателя, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, или склада (терминала) транспортной компании, расположенного в пределах г. Екатеринбурга.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
20.14.12
47.78.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4014
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.