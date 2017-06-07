Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Оплата поставляемой продукции производится в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Министерству обороны Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытых в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранным головным исполнителем. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии продукции (подписания накладной формы ТОРГ-12 или Универсального Передаточного Документа), при условии своевременного предоставления Поставщиком счета на каждую партию продукции и счета-фактуры. Счет на оплату продукции Поставщик обязан выставить не позднее момента поставки продукции. В случае задержки предоставления Поставщиком счета и/или счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Срок поставки (выборки) товара: Поставка продукции осуществляется в соответствии с графиком поставки, указанным в Спецификации (Часть V Документации к Извещению № 174/47-2017 о проведении аукциона на право заключения договора). По согласованию с Покупателем возможна досрочная поставка продукции.