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Номер извещения
ГП705549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с АО «Гипровостокнефть» (Заказчик) на поставку консистометра термобарического
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 13:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Консистометр термобарический
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 12:00 GMT +309.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705549Дата и время окончания срока приема заявок Консистометр термобарическийМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705549Дата и время вскрытия заявок Консистометр термобарическийМосква
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705549Подведение итогов не позднее Консистометр термобарическийМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Консистометр термобарический
Начальная цена
4 240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора и Приложениями к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
26.51.53
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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