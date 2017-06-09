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    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с АО «Гипровостокнефть» (Заказчик) на поставку консистометра термобарического

    АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с АО «Гипровостокнефть» (Заказчик) на поставку консистометра термобарического

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705549Дата и время окончания срока приема заявок Консистометр термобарическийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с АО «Гипровостокнефть» (Заказчик) на поставку консистометра термобарического

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 13:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    формы

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3041

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    dbobrov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Консистометр термобарический

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 12:00 GMT +309.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705549Дата и время окончания срока приема заявок Консистометр термобарическийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705549Дата и время вскрытия заявок Консистометр термобарическийМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705549Подведение итогов не позднее Консистометр термобарическийМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.06.201728.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705549Подведение итогов не позднее Консистометр термобарическийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Консистометр термобарический

    Начальная цена

    4 240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Приложениями к немуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Адрес местонахождения

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Консистометр термобарический"

    Кол-во: 0

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