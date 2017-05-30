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Номер извещения
31705120324
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора поставки ККТ (Онлайн-касс)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
Почтовый адрес
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
Контактный телефон
+7 473 220-54-16
Факс
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Адрес электронной почты
koroteeva@vtes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коротеева Валерия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора поставки ККТ (онлайн-касс)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 14:00 GMT +330.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120324Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора поставки ККТ (онлайн-касс)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:0030.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120324Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора поставки ККТ (онлайн-касс)Воронеж
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 14:0031.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705120324Подведение итогов не позднее Право заключения договора поставки ККТ (онлайн-касс)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора поставки ККТ (онлайн-касс)
Начальная цена
278 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 3 "Техническое требование" и разделом 4 "Проект договора" документации о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 3 "Техническое требование" и разделом 4 "Проект договора" документации о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
28.23.13
28.23
Кол-во: 11
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