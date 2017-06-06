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Номер извещения
31705115648
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по временному проживанию представителей ЗАО «Центргазмеханизация» в пст. Синдор
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11
Почтовый адрес
300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11
Контактный телефон
+7 4872 31-18-38
Факс
+7 4872 30-71-51
Адрес электронной почты
zakupki@centrgaz-gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родин Олег Викторович
Место рассмотрения предложений
г.Тула, ул. Меделеевская, д. 11, к. 301
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по временному проживанию представителей ЗАО «Центргазмеханизация» в пст. Синдор
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:30 GMT +306.06.2017 10:3006.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705115648Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по временному проживанию представителей ЗАО «Центргазмеханизация» в пст. Синдорг.Тула, ул. Меделеевская, д. 11, к. 301
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705115648Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по временному проживанию представителей ЗАО «Центргазмеханизация» в пст. Синдорг.Тула, ул. Меделеевская, д. 11, к. 301
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115648Подведение итогов не позднее Оказание услуг по временному проживанию представителей ЗАО «Центргазмеханизация» в пст. Синдорг.Тула, ул. Меделеевская, д. 11, к. 301
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по временному проживанию представителей ЗАО «Центргазмеханизация» в пст. Синдор
Начальная цена
4 752 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Центргазмеханизация
Все закупки и тендеры ЗАО Центргазмеханизация
Адрес местонахождения
169300, Республика Коми, , Ухта, улица Гоголя, дом 35-В
169300, Республика Коми, , Ухта, улица Тиманская, д.10, офис 7
55.90.12.000
55.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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