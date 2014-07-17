на выполнение комплекса работ по текущему ремонту стального водопровода АСК (от камеры ВК-54 до теплового узла 2Ду150), общей протяженностью 194,4 м., год ввода в эксплуатацию – 1995, инв. № 0064 в ОАО «МАШ» (повторно)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401314921 Уникальный номер закупки 105 Номер закупки Наименование закупки на выполнение комплекса работ по текущему ремонту стального водопровода АСК (от камеры ВК-54 до теплового узла 2Ду150), общей протяженностью 194,4 м., год ввода в эксплуатацию – 1995, инв. № 0064 в ОАО «МАШ» (повторно) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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