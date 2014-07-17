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Номер извещения
31401314921
Уникальный номер закупки
105
Наименование закупки
на выполнение комплекса работ по текущему ремонту стального водопровода АСК (от камеры ВК-54 до теплового узла 2Ду150), общей протяженностью 194,4 м., год ввода в эксплуатацию – 1995, инв. № 0064 в ОАО «МАШ» (повторно)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2014 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-08-10
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Манаенков Сергей Васильевич,e.mail: Manaenkov_SV@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту стального водопровода АСК (от камеры ВК-54 до теплового узла 2Ду150), общей протяженностью 194,4 м., год ввода в эксплуатацию – 1995, инв. № 0064
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2014 14:00 GMT +317.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401314921Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту стального водопровода АСК (от камеры ВК-54 до теплового узла 2Ду150), общей протяженностью 194,4 м., год ввода в эксплуатацию – 1995, инв. № 0064141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2014 14:0017.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401314921Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту стального водопровода АСК (от камеры ВК-54 до теплового узла 2Ду150), общей протяженностью 194,4 м., год ввода в эксплуатацию – 1995, инв. № 0064141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Подведение итогов не позднее
29.07.2014 14:0029.07.2014 14:0029.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401314921Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту стального водопровода АСК (от камеры ВК-54 до теплового узла 2Ду150), общей протяженностью 194,4 м., год ввода в эксплуатацию – 1995, инв. № 0064141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201429.07.2014 14:0029.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401314921Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту стального водопровода АСК (от камеры ВК-54 до теплового узла 2Ду150), общей протяженностью 194,4 м., год ввода в эксплуатацию – 1995, инв. № 0064141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту стального водопровода АСК (от камеры ВК-54 до теплового узла 2Ду150), общей протяженностью 194,4 м., год ввода в эксплуатацию – 1995, инв. № 0064
Начальная цена
4 967 857,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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