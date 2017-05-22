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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705547
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка автоматики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 332-06-93
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
s.kantseley@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Канцелей Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка автоматики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 09:00 GMT +322.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705547Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автоматикиБрянск
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 09:0022.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705547Дата и время вскрытия заявок Закупка автоматикиБрянск
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705547Подведение итогов не позднее Закупка автоматикиБрянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка автоматики
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно списка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
26
A
Документация лота
Кол-во: 1
Закупка автоматики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 09:00 GMT +322.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705547Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автоматикиБрянск
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 09:0022.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705547Дата и время вскрытия заявок Закупка автоматикиБрянск
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705547Подведение итогов не позднее Закупка автоматикиБрянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка автоматики
Начальная цена
1 550 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно списка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
26
A
Документация лота
Кол-во: 1