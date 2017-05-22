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    Главная / Торги / Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.

    Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 08:0022.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705544Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705544

    Уникальный номер закупки

    181-624/17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-52

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Arkadiy.Salakhiev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Салахиев Аркадий Ниязович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 08:00 GMT +322.05.2017 08:0022.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705544Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 08:0022.05.2017 08:0022.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705544Дата и время вскрытия заявок Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2017 08:0017.07.2017 08:0017.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705544Подведение итогов не позднее Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201717.07.2017 08:0017.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705544Подведение итогов не позднее Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    81.10.10.000

    Услуги по обслуживанию помещений комплексные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза зданий и сооружений цехов № 15,16,23,40."

    Кол-во: 1

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