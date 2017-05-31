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Номер извещения
31705121149
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели для нужд ООО «Газпром теплоэнерго Псков».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20
Почтовый адрес
180017, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рабочая, 5
Контактный телефон
+7 8112 29-03-75
Факс
+7 8112 29-03-71
Адрес электронной почты
a.kudrashov@gpte60.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудряшов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
180017, г. Псков, Рабочая, д. 5
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 17:00 GMT +331.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121149Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели180017, г. Псков, Рабочая, д. 5
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 10:0001.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121149Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели180017, г. Псков, Рабочая, д. 5
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 16:0002.06.2017 16:0002.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121149Подведение итогов не позднее Поставка мебели180017, г. Псков, Рабочая, д. 5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
359 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора (раздел 4 Документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом Договора (раздел 4 Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ
Адрес местонахождения
180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20
180017, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рабочая, 5
47.59.1
47.59.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 69
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