Изготовление и поставка механических деталей и сборок для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленного счета Исполнителя, производится в рублях Российской Федерации. Оплата осуществляется авансовым платежом в размере 100% от стоимости договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения счета Исполнителя, после подписания договора. Обязательство Заказчика по оплате изделий считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае изменения условий перечисления денежных средств по настоящему договору, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2015г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном заказе» и отдельные законодательные акты Российской федерации», порядок проведения окончательных денежных расчетов оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.