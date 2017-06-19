Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли - продажи объектов недвижимого имущества (зданий конюшни, столовой, магазина, бара, пекарни, дома творчества и спорта), находящихся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка». Собственник - ПАО «Газпром.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705542 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли - продажи объектов недвижимого имущества (зданий конюшни, столовой, магазина, бара, пекарни, дома творчества и спорта), находящихся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка». Собственник - ПАО «Газпром. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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