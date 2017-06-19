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Номер извещения
ГП705542
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли - продажи объектов недвижимого имущества (зданий конюшни, столовой, магазина, бара, пекарни, дома творчества и спорта), находящихся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка». Собственник - ПАО «Газпром.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 812 609-76-98
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
inf@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Эта группировка не включает: - услуги по подаче напитков без приготовленной пищи, см. 56.30.10
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Конюшня (лит. А, лит. А1, лит. А2), находящаяся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 18:00 GMT +319.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705542Дата и время окончания срока приема заявок Конюшня (лит. А, лит. А1, лит. А2), находящаяся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка». Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705542Дата окончания срока рассмотрения заявок Конюшня (лит. А, лит. А1, лит. А2), находящаяся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка». Москва
Дата и время проведения
21.06.2017 12:0021.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705542Дата и время проведения Конюшня (лит. А, лит. А1, лит. А2), находящаяся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка». Москва
Подведение итогов не позднее
05.07.2017 18:0005.07.2017 18:0005.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705542Подведение итогов не позднее Конюшня (лит. А, лит. А1, лит. А2), находящаяся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка». Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Конюшня (лит. А, лит. А1, лит. А2), находящаяся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
92.62.13.130
97.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Здание столовой, магазина и бара, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 15:00 GMT +319.06.2017 15:0019.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705542Дата и время окончания срока приема заявок Здание столовой, магазина и бара, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705542Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание столовой, магазина и бара, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Дата и время проведения
21.06.2017 12:0021.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705542Дата и время проведения Здание столовой, магазина и бара, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Подведение итогов не позднее
05.07.2017 18:0005.07.2017 18:0005.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705542Подведение итогов не позднее Здание столовой, магазина и бара, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание столовой, магазина и бара, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Начальная цена
8 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
800 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
56.10.13.190
56.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Здание пекарни, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 15:00 GMT +319.06.2017 15:0019.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705542Дата и время окончания срока приема заявок Здание пекарни, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705542Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание пекарни, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Дата и время проведения
21.06.2017 12:0021.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705542Дата и время проведения Здание пекарни, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Подведение итогов не позднее
05.07.2017 18:0005.07.2017 18:0005.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705542Подведение итогов не позднее Здание пекарни, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание пекарни, находящееся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
90 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
46.36.12.000
10.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Здание дома творчества и спорта, находящийся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 15:00 GMT +319.06.2017 15:0019.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705542Дата и время окончания срока приема заявок Здание дома творчества и спорта, находящийся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705542Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание дома творчества и спорта, находящийся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Дата и время проведения
21.06.2017 12:0021.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705542Дата и время проведения Здание дома творчества и спорта, находящийся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Подведение итогов не позднее
05.07.2017 18:0005.07.2017 18:0005.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705542Подведение итогов не позднее Здание дома творчества и спорта, находящийся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание дома творчества и спорта, находящийся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Начальная цена
3 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
390 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
80.10.12.123
90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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