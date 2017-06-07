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Номер извещения
31705115038
Уникальный номер закупки
2017-АС-2.2-0039
Наименование закупки
Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 1 - Поставка видеокамер, видеорегистраторов и фотоловушек; Лот № 2 - Поставка оптоволоконного кабеля и материалов для монтажа и организации связи видеокамер с сервером
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Советский, Аэропорт мкр., -
Почтовый адрес
628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Советский, Аэропорт мкр., -
Контактный телефон
+7 34675 2-91-67
Факс
+7 34675 3-11-30
Адрес электронной почты
sergeypavlov1969@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт
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Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 1 - Поставка видеокамер, видеорегистраторов и фотоловушек
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 11:30 GMT +307.06.2017 11:3007.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705115038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 1 - Поставка видеокамер, видеорегистраторов и фотоловушек628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 11:3007.06.2017 11:3007.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705115038Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 1 - Поставка видеокамер, видеорегистраторов и фотоловушек628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 11:3008.06.2017 11:3008.06.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115038Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 1 - Поставка видеокамер, видеорегистраторов и фотоловушек628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 11:3008.06.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115038Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 1 - Поставка видеокамер, видеорегистраторов и фотоловушек628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 1 - Поставка видеокамер, видеорегистраторов и фотоловушек
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Смотри техническое задание к лоту в Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, АэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Советский»
Все закупки и тендеры «Аэропорт Советский»
Адрес местонахождения
628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Советский, Аэропорт мкр., -
46.15.12.000
46.43.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 2 - Поставка оптоволоконного кабеля и материалов для монтажа и организации связи видеокамер с сервером
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 11:30 GMT +307.06.2017 11:3007.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705115038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 2 - Поставка оптоволоконного кабеля и материалов для монтажа и организации связи видеокамер с сервером 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 11:3007.06.2017 11:3007.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705115038Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 2 - Поставка оптоволоконного кабеля и материалов для монтажа и организации связи видеокамер с сервером 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 11:3008.06.2017 11:3008.06.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115038Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 2 - Поставка оптоволоконного кабеля и материалов для монтажа и организации связи видеокамер с сервером 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 11:3008.06.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115038Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 2 - Поставка оптоволоконного кабеля и материалов для монтажа и организации связи видеокамер с сервером 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 2 - Поставка оптоволоконного кабеля и материалов для монтажа и организации связи видеокамер с сервером
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Смотри техническое задание к лоту в Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, АэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Советский»
Все закупки и тендеры «Аэропорт Советский»
Адрес местонахождения
628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Советский, Аэропорт мкр., -
46.15.12.000
46.43.2
Документация лота
Кол-во: 0
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