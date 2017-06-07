Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 1 - Поставка видеокамер, видеорегистраторов и фотоловушек; Лот № 2 - Поставка оптоволоконного кабеля и материалов для монтажа и организации связи видеокамер с сервером

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705115038 Уникальный номер закупки 2017-АС-2.2-0039 Номер закупки Наименование закупки Поставка материалов и оборудования для инженерно-технического оснащения периметра аэродрома: Лот № 1 - Поставка видеокамер, видеорегистраторов и фотоловушек; Лот № 2 - Поставка оптоволоконного кабеля и материалов для монтажа и организации связи видеокамер с сервером Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Аэропорт Советский

Все закупки и тендеры «Аэропорт Советский» Юридический адрес 628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Советский, Аэропорт мкр., - Почтовый адрес 628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Советский, Аэропорт мкр., - Контактный телефон +7 34675 2-91-67 Факс +7 34675 3-11-30 Адрес электронной почты sergeypavlov1969@gmail.com Ф.И.О. контактного лица Павлов Сергей Евгеньевич Место рассмотрения предложений 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ Ключевые слова:

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