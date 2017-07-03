Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественного комплекса – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва. Собственник имущества: ПАО Газпром.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705580 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественного комплекса – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва. Собственник имущества: ПАО Газпром. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru