www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественного комплекса – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва. Собственник имущества: ПАО Газпром.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 812 609-76-98
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
inf@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Имущественный комплекс – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс» (площадь застройки 2 317,00 кв.м, степень готовности 59%), расположенный на земельном участке площадью 6 510,00 кв.м, по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2017 15:00 GMT +303.07.2017 15:0003.07.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705580Дата и время окончания срока приема заявок Имущественный комплекс – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс» (площадь застройки 2 317,00 кв.м, степень готовности 59%), расположенный на земельном участке площадью 6 510,00 кв.м, по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 18:0005.07.2017 18:0005.07.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705580Дата окончания срока рассмотрения заявок Имущественный комплекс – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс» (площадь застройки 2 317,00 кв.м, степень готовности 59%), расположенный на земельном участке площадью 6 510,00 кв.м, по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва.Москва
Дата и время проведения
06.07.2017 12:0006.07.2017 12:0006.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705580Дата и время проведения Имущественный комплекс – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс» (площадь застройки 2 317,00 кв.м, степень готовности 59%), расположенный на земельном участке площадью 6 510,00 кв.м, по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва.Москва
Подведение итогов не позднее
20.07.2017 18:0020.07.2017 18:0020.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705580Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс» (площадь застройки 2 317,00 кв.м, степень готовности 59%), расположенный на земельном участке площадью 6 510,00 кв.м, по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.07.201720.07.2017 18:0020.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705580Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс» (площадь застройки 2 317,00 кв.м, степень готовности 59%), расположенный на земельном участке площадью 6 510,00 кв.м, по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущественный комплекс – незавершенного строительством объекта недвижимости «Санаторно-оздоровительный комплекс» (площадь застройки 2 317,00 кв.м, степень готовности 59%), расположенный на земельном участке площадью 6 510,00 кв.м, по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачёва.
Начальная цена
156 337 678,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 600 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
55
87.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.