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    Главная / Торги / Компрессор для кузнечного производства типа Remeza ВК 270 8

    Компрессор для кузнечного производства типа Remeza ВК 270 8

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705537Дата и время окончания срока приема заявок Приобретения компрессора для кузнечного производства ДубнаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705537

    Уникальный номер закупки

    52-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Компрессор для кузнечного производства типа Remeza ВК 270 8

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на компрессор

    Закупочная документация

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Юридический адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 496 217-20-91

    Факс

    +7 496 777-79-58

    Адрес электронной почты

    StolupinaUA@dmzdubna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столупина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Дубна

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретения компрессора для кузнечного производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 12:00 GMT +301.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705537Дата и время окончания срока приема заявок Приобретения компрессора для кузнечного производства Дубна

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 12:0001.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705537Дата и время вскрытия заявок Приобретения компрессора для кузнечного производства Дубна

    Подведение итогов не позднее

    07.07.2017 16:0007.07.2017 16:0007.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705537Подведение итогов не позднее Приобретения компрессора для кузнечного производства Дубна

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.07.201707.07.2017 16:0007.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705537Подведение итогов не позднее Приобретения компрессора для кузнечного производства Дубна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретения компрессора для кузнечного производства

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Компрессора для кузнечного производства - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка осуществляется силами поставщика по адресу: г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: на условиях Покупателя (Лизингодателя).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Адрес местонахождения

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    17.05.2017

    Уведомление

    17.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компрессора для кузнечного производства"

    Кол-во: 1

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