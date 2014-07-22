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    Главная / Торги / Уборка территории

    Уборка территории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407062Дата и время окончания срока приема заявок Уборка территорииЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407062

    Уникальный номер закупки

    315

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Уборка территории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.07.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения

    Документация версия 2

    Решение о внесении изменений

    Решение об отмене

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 345-39-10

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведрова Полина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Уборка территории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2014 09:00 GMT +322.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407062Дата и время окончания срока приема заявок Уборка территорииЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407062Дата и время вскрытия заявок Уборка территорииЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2014 14:0014.08.2014 14:0014.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407062Подведение итогов не позднее Уборка территорииЕкатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.08.201414.08.2014 14:0014.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407062Подведение итогов не позднее Уборка территорииЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уборка территории

    Начальная цена

    5 048 181,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    252 409,06 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    252 409,06

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общая площадь - 97 808,5 кв.м, в том числе: -62 843,7 кв.м (площадь асфальтовых покрытий); -34 964,8 кв.м (площадь зеленых насаждений).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    443901, г. Самара ОАО Международный аэропорт «Курумоч».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчёт; -Ежемесячный платеж.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.70

    Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

    Документация лота

    Приложения

    28.09.2016

    Документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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