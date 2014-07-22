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Номер извещения
ГП407062
Уникальный номер закупки
315
Наименование закупки
Уборка территории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведрова Полина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Уборка территории
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2014 09:00 GMT +322.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407062Дата и время окончания срока приема заявок Уборка территорииЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407062Дата и время вскрытия заявок Уборка территорииЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.08.2014 14:0014.08.2014 14:0014.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407062Подведение итогов не позднее Уборка территорииЕкатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уборка территории
Начальная цена
5 048 181,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
252 409,06 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общая площадь - 97 808,5 кв.м, в том числе: -62 843,7 кв.м (площадь асфальтовых покрытий); -34 964,8 кв.м (площадь зеленых насаждений).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
443901, г. Самара ОАО Международный аэропорт «Курумоч».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
74.70
Документация лота
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