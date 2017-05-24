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Номер извещения
ГП705532
Уникальный номер закупки
13316
Наименование закупки
Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
naumov@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумов Василий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 18:0030.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705532Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
314,44 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 314
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