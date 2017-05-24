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    Главная / Торги / Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express

    Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 16:3024.05.2017 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705532Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705532

    Уникальный номер закупки

    13316

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 10:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приглашение (запрос скидок)

    Приглашение

    Техническое задание

    КМ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    naumov@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумов Василий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    изготовление металлоконструкций, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 18:0030.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705532Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление металлоконструкций лот 13316 314,44 тн. ("Яма привозных углей" ГОК Денисовский) Покрытие МК согласно ТЗ Pilot QD Primer и Penguard Express

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    314,44 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    • условия платежа (не мене 2-х вариантов, 100% отсрочка - приоритет);
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление металлоконструкций лот 13316 "

    Кол-во: 314

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