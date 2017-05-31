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    Главная / Торги / Реализация металлолома (ПЭД, ЭЦН, отбракованная труба НКТ 73, отбракованная труба НКТ 60) самовывозом

    Реализация металлолома (ПЭД, ЭЦН, отбракованная труба НКТ 73, отбракованная труба НКТ 60) самовывозом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 11:3031.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705538Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлолома самовывозомТомскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705538

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация металлолома (ПЭД, ЭЦН, отбракованная труба НКТ 73, отбракованная труба НКТ 60) самовывозом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приглашение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ННК-Восточная транснациональная компания
    Все закупки и тендеры ННК-ВТК

    Юридический адрес

    634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1

    Почтовый адрес

    634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1

    Контактный телефон

    +7 3822 70-51-41

    Факс

    +7 3822 70-51-01

    Адрес электронной почты

    anara@vtk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крыгина Анара Максутовна

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Томская Область

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация металлолома самовывозом

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.06.201706.06.2017 13:3006.06.2017 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705538Подведение итогов не позднее Реализация металлолома самовывозомТомск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация металлолома самовывозом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    . Филиал «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» - погружные электродвигатели – 46 016 кг (из них меди 7 422кг) - электроцентробежные насосы – 31 936 кг 2. ООО «Нефть-Рем-Сервис» - технологические отходы (обрезки) НКТ – 15 220 кг - отбракованная труба НКТ-73 – 453 000 кг - отбракованная труба НКТ-60 – 40 300 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Филиал «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» г. Нижневартовск, ул. Северная, 53 и ООО «Нефть-Рем-Сервис» Нижневартовский р-н, пгт Излучинск, ул. Балыкина, Пионерная база, стр. 9.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% авансирование
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ННК-Восточная транснациональная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ННК-ВТК
    Все закупки и тендеры ННК-ВТК

    Адрес местонахождения

    634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1

    Классификатор ОКПД2

    07.2

    Руды цветных металлов

    07.1

    Руды железные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "отбракованная труба НКТ 60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "отбракованная труба НК 73"

    Кол-во: 453

    "Позиция 3"

    "технологические отходы (обрезки) НКТ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Погружной электродвигатель типа 63-117 номер ВТ141237989 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 416

    "Позиция 5"

    "Погружной электродвигатель типа 32-117 номер ВТ140200776 производитель- Новомет"

    Кол-во: 242

    "Позиция 6"

    "Погружной электродвигатель типа 32-117 номер ВТ140200775 производитель- Новомет"

    Кол-во: 242

    "Позиция 7"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ140200689 производитель- Новомет"

    Кол-во: 329

    "Позиция 8"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ140200714 производитель- Новомет"

    Кол-во: 329

    "Позиция 9"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ140200566 производитель- Новомет"

    Кол-во: 387

    "Позиция 10"

    "Погружной электродвигатель типа 250-117 номер ВТ131211314 производитель- Борец"

    Кол-во: 578

    "Позиция 11"

    "Погружной электродвигатель типа 250-117 номер ВТ131211315 производитель- Борец"

    Кол-во: 578

    "Позиция 12"

    "Погружной электродвигатель типа 250-117 номер ВТ131211316 производитель- Борец"

    Кол-во: 578

    "Позиция 13"

    "Погружной электродвигатель типа 250-117 номер ВТ131211317 производитель- Борец"

    Кол-во: 578

    "Позиция 14"

    "Погружной электродвигатель типа 140-117 номер ВТ111004507 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 474

    "Позиция 15"

    "Погружной электродвигатель типа 140-117 номер ВТ110403395 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 474

    "Позиция 16"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ131211319 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 17"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ131211318 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 18"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ131211320 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 19"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ131211321 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 20"

    "Погружной электродвигатель типа 300-117 номер ВТ091218344 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 573

    "Позиция 21"

    "Погружной электродвигатель типа 300-117 номер ВТ091218343 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 573

    "Позиция 22"

    "Погружной электродвигатель типа 300-117 номер ВТ091218342 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 573

    "Позиция 23"

    "Погружной электродвигатель типа 100-117 номер ВТ121204906 производитель- Новомет"

    Кол-во: 573

    "Позиция 24"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ121204889 производитель- Новомет"

    Кол-во: 573

    "Позиция 25"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ121204916 производитель- Новомет"

    Кол-во: 573

    "Позиция 26"

    "Погружной электродвигатель типа 100-117 номер ВТ121204884 производитель- Новомет"

    Кол-во: 573

    "Позиция 27"

    "Погружной электродвигатель типа 100-117 номер ВТ121204894 производитель- Новомет"

    Кол-во: 573

    "Позиция 28"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ121204845 производитель- Новомет"

    Кол-во: 358

    "Позиция 29"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ120301970 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 30"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ120301971 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 31"

    "Погружной электродвигатель типа 54-117 номер ВТ120301979 производитель- Борец"

    Кол-во: 387

    "Позиция 32"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ120301967 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 33"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ09083288 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 300

    "Позиция 34"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ120302229 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 35"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ120201665 производитель- Борец"

    Кол-во: 573

    "Позиция 36"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ120201655 производитель- Борец"

    Кол-во: 387

    "Позиция 37"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ120302227 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 38"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ120302226 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 39"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ120302230 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 40"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ120302231 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 41"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ120302225 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 42"

    "Погружной электродвигатель типа 400-130 номер ВТ120302224 производитель- Борец"

    Кол-во: 700

    "Позиция 43"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ120201656 производитель- Борец"

    Кол-во: 387

    "Позиция 44"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ120201661 производитель- Борец"

    Кол-во: 573

    "Позиция 45"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ120201663 производитель- Борец"

    Кол-во: 573

    "Позиция 46"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ120201648 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 47"

    "Погружной электродвигатель типа 63-117 номер ВТ120201658 производитель- Борец"

    Кол-во: 416

    "Позиция 48"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ120201637 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 49"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ120201650 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 50"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ120201653 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 387

    "Позиция 51"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ120201638 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 52"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ120201639 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 53"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ120201640 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 54"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ120201636 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 55"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ120201646 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 56"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ120201645 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 57"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ120201644 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 58"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ120201652 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 59"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ120201641 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 60"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ120201642 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 61"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ100200549 производитель- Новомет"

    Кол-во: 329

    "Позиция 62"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ0908330 производитель- Новомет"

    Кол-во: 300

    "Позиция 63"

    "Погружной электродвигатель типа 63-117 номер ВТ100200596 производитель- Новомет"

    Кол-во: 416

    "Позиция 64"

    "Погружной электродвигатель типа 140-117 номер ВТ 060402039 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 474

    "Позиция 65"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ100200589 производитель- Новомет"

    Кол-во: 300

    "Позиция 66"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ110302015 производитель- Борец"

    Кол-во: 573

    "Позиция 67"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ110301999 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 68"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ110302014 производитель- Борец"

    Кол-во: 573

    "Позиция 69"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ110302012 производитель- Борец"

    Кол-во: 573

    "Позиция 70"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ110302011 производитель- Борец"

    Кол-во: 573

    "Позиция 71"

    "Погружной электродвигатель типа 90-117 номер ВТ110302013 производитель- Борец"

    Кол-во: 573

    "Позиция 72"

    "Погружной электродвигатель типа 63-117 номер ВТ110302009 производитель- Борец"

    Кол-во: 416

    "Позиция 73"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ110302001 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 74"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ110302005 производитель- Борец"

    Кол-во: 358

    "Позиция 75"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ090503 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 387

    "Позиция 76"

    "Погружной электродвигатель типа 250-117 номер ВТ090302313 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 578

    "Позиция 77"

    "Погружной электродвигатель типа 250-117 номер ВТ090302312 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 578

    "Позиция 78"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ080200695 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 300

    "Позиция 79"

    "Погружной электродвигатель типа 28-117 номер ВТ055227 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 213

    "Позиция 80"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ100200604 производитель- Новомет"

    Кол-во: 300

    "Позиция 81"

    "Погружной электродвигатель типа 32-117 номер ВТ967333 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 242

    "Позиция 82"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ09124896 производитель- Новомет"

    Кол-во: 329

    "Позиция 83"

    "Погружной электродвигатель типа 45-103 номер ВТ501627 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 300

    "Позиция 84"

    "Погружной электродвигатель типа 63-117 номер ВТ080603068 производитель- Борец"

    Кол-во: 416

    "Позиция 85"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ09503651 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 86"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ606544 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 300

    "Позиция 87"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ9124878 производитель- Новомет"

    Кол-во: 387

    "Позиция 88"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ080502912 производитель- ЛеМаЗ"

    Кол-во: 329

    "Позиция 89"

    "Погружной электродвигатель типа 50-117 номер ВТ55701175 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 358

    "Позиция 90"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ090503652 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 91"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ937334 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 329

    "Позиция 92"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ703695 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 329

    "Позиция 93"

    "Погружной электродвигатель типа 140-117 номер ВТ902479 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 474

    "Позиция 94"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ080200699 производитель- ЛеМаЗ"

    Кол-во: 387

    "Позиция 95"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ080502914 производитель- ЛеМаЗ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 96"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ080502913 производитель- ЛеМаЗ"

    Кол-во: 387

    "Позиция 97"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ606572 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 329

    "Позиция 98"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ080200701 производитель- Борец"

    Кол-во: 387

    "Позиция 99"

    "Погружной электродвигатель типа 63-117 номер ВТ502677 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 416

    "Позиция 100"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ606068 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 329

    "Позиция 101"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ703933 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 300

    "Позиция 102"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ160302942 производитель- Борец"

    Кол-во: 329

    "Позиция 103"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ150909760 производитель- Борец"

    Кол-во: 300

    "Позиция 104"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ150238258 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 329

    "Позиция 105"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ150238374 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 300

    "Позиция 106"

    "Погружной электродвигатель типа 45-117 номер ВТ150238259 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 329

    "Позиция 107"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ150238383 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 300

    "Позиция 108"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ150238382 производитель- Алмаз"

    Кол-во: 300

    "Позиция 109"

    "Погружной электродвигатель типа 56-117 номер ВТ401183 производитель- АЛНАС"

    Кол-во: 387

    "Позиция 110"

    "Погружной электродвигатель типа 40-117 номер ВТ053753 производитель- Новомет"

    Кол-во: 300

    "Позиция 111"

    "ЭЦН модель5-25 тип 222 И ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ140202484"

    Кол-во: 107

    "Позиция 112"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ121217434"

    Кол-во: 231

    "Позиция 113"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ120304458"

    Кол-во: 231

    "Позиция 114"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ120304642"

    Кол-во: 192

    "Позиция 115"

    "ЭЦН модель5-25 тип 222 И ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ906843"

    Кол-во: 175

    "Позиция 116"

    "ЭЦН модель5-80 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ140202534"

    Кол-во: 182

    "Позиция 117"

    "ЭЦН модель5-80 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ801032"

    Кол-во: 182

    "Позиция 118"

    "ЭЦН модель5-80 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ58943"

    Кол-во: 154

    "Позиция 119"

    "ЭЦН модель5-50 тип 222 И ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ100202326"

    Кол-во: 203

    "Позиция 120"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ440503"

    Кол-во: 199

    "Позиция 121"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ440901"

    Кол-во: 166

    "Позиция 122"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ406643-4"

    Кол-во: 166

    "Позиция 123"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ709331"

    Кол-во: 131

    "Позиция 124"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ416693"

    Кол-во: 166

    "Позиция 125"

    "ЭЦН модель5-45 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ140202601"

    Кол-во: 158

    "Позиция 126"

    "ЭЦН модель5-45 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ590403"

    Кол-во: 120

    "Позиция 127"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120304332"

    Кол-во: 141

    "Позиция 128"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ259-5"

    Кол-во: 199

    "Позиция 129"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120304475"

    Кол-во: 185

    "Позиция 130"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120203825"

    Кол-во: 185

    "Позиция 131"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120304452"

    Кол-во: 185

    "Позиция 132"

    "ЭЦН модель5-30 тип 222 И ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ140202531"

    Кол-во: 154

    "Позиция 133"

    "ЭЦН модель5-45 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ140202956"

    Кол-во: 158

    "Позиция 134"

    "ЭЦН модель5-45 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ140202474"

    Кол-во: 120

    "Позиция 135"

    "ЭЦН модель5А-160 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ140203196"

    Кол-во: 185

    "Позиция 136"

    "ЭЦН модель5А-160 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ0710731"

    Кол-во: 228

    "Позиция 137"

    "ЭЦН модель5-79 тип ВНН/13-053 производитель Новомет номер ВТ140202503"

    Кол-во: 150

    "Позиция 138"

    "ЭЦН модель6-1250 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ 618754"

    Кол-во: 212

    "Позиция 139"

    "ЭЦН модель6-1250 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ 618755"

    Кол-во: 212

    "Позиция 140"

    "ЭЦН модель6-1250 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ 618756"

    Кол-во: 173

    "Позиция 141"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 30.1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ131227124Э"

    Кол-во: 230

    "Позиция 142"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 30.1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ131227121Э"

    Кол-во: 230

    "Позиция 143"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 30.1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ131227127Э"

    Кол-во: 230

    "Позиция 144"

    "ЭЦН модель5А-250 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ120304848"

    Кол-во: 179

    "Позиция 145"

    "ЭЦН модель5-45 тип 1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ701108"

    Кол-во: 163

    "Позиция 146"

    "ЭЦН модель5-30 тип ВНН/13-053 производитель Новомет номер ВТ140202996"

    Кол-во: 218

    "Позиция 147"

    "ЭЦН модель5-60 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ708613"

    Кол-во: 161

    "Позиция 148"

    "ЭЦН модель5-60 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ618557"

    Кол-во: 196

    "Позиция 149"

    "ЭЦН модель5-45 тип 222 И ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ140202896"

    Кол-во: 200

    "Позиция 150"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ301102"

    Кол-во: 156

    "Позиция 151"

    "ЭЦН модель5-60 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ440601"

    Кол-во: 126

    "Позиция 152"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ12525"

    Кол-во: 126

    "Позиция 153"

    "ЭЦН модель5А-400 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120304742"

    Кол-во: 190

    "Позиция 154"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ100201851"

    Кол-во: 197

    "Позиция 155"

    "ЭЦН модель5-60 тип 203 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ080604995"

    Кол-во: 156

    "Позиция 156"

    "ЭЦН модель5-25 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ140202690"

    Кол-во: 175

    "Позиция 157"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120204102"

    Кол-во: 230

    "Позиция 158"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 30.2 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120204222"

    Кол-во: 203

    "Позиция 159"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 30.2 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120304333"

    Кол-во: 203

    "Позиция 160"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 30.2 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120203919"

    Кол-во: 222

    "Позиция 161"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 10.1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120304343"

    Кол-во: 141

    "Позиция 162"

    "ЭЦН модель5-200 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ110304088"

    Кол-во: 151

    "Позиция 163"

    "ЭЦН модель5-200 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ070082"

    Кол-во: 151

    "Позиция 164"

    "ЭЦН модель5-200 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ09040181"

    Кол-во: 151

    "Позиция 165"

    "ЭЦН модель5-200 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ3510027"

    Кол-во: 185

    "Позиция 166"

    "ЭЦН модель5-200 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ080201489"

    Кол-во: 121

    "Позиция 167"

    "ЭЦН модель5-60 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ301303"

    Кол-во: 196

    "Позиция 168"

    "ЭЦН модель5-60 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ301302"

    Кол-во: 196

    "Позиция 169"

    "ЭЦН модель5-60 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ100202324"

    Кол-во: 196

    "Позиция 170"

    "ЭЦН модель5-45 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ301003"

    Кол-во: 186

    "Позиция 171"

    "ЭЦН модель5-25 тип 222 И ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ300103"

    Кол-во: 175

    "Позиция 172"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ210811"

    Кол-во: 185

    "Позиция 173"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ053056"

    Кол-во: 160

    "Позиция 174"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ300701"

    Кол-во: 197

    "Позиция 175"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ09040184"

    Кол-во: 197

    "Позиция 176"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ406561"

    Кол-во: 156

    "Позиция 177"

    "ЭЦН модель5-45 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ590101"

    Кол-во: 120

    "Позиция 178"

    "ЭЦН модель5-45 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ400966"

    Кол-во: 158

    "Позиция 179"

    "ЭЦН модель5-45 тип ЭЦННТ производитель Новые технологии номер ВТ440202"

    Кол-во: 218

    "Позиция 180"

    "ЭЦН модель5-30 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ710380"

    Кол-во: 154

    "Позиция 181"

    "ЭЦН модель5-80 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ618775"

    Кол-во: 185

    "Позиция 182"

    "ЭЦН модель5-30 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ046493-1"

    Кол-во: 154

    "Позиция 183"

    "ЭЦН модель5-80 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ100201858"

    Кол-во: 119

    "Позиция 184"

    "ЭЦН модель5-60 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ914944"

    Кол-во: 161

    "Позиция 185"

    "ЭЦН модель5-200 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ100200854"

    Кол-во: 151

    "Позиция 186"

    "ЭЦН модель5-30 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120304843"

    Кол-во: 154

    "Позиция 187"

    "ЭЦН модель5-30 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ400167-11"

    Кол-во: 154

    "Позиция 188"

    "ЭЦН модель5-30 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ300703"

    Кол-во: 170

    "Позиция 189"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ618241"

    Кол-во: 235

    "Позиция 190"

    "ЭЦН модель5-50 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ400167"

    Кол-во: 119

    "Позиция 191"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ110303985"

    Кол-во: 231

    "Позиция 192"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ507460"

    Кол-во: 231

    "Позиция 193"

    "ЭЦН модель5--60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ110304206"

    Кол-во: 197

    "Позиция 194"

    "ЭЦН модель5--60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ57758"

    Кол-во: 197

    "Позиция 195"

    "ЭЦН модель5--60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ6898027"

    Кол-во: 197

    "Позиция 196"

    "ЭЦН модель5--60 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ52850"

    Кол-во: 196

    "Позиция 197"

    "ЭЦН модель5-200 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ914943"

    Кол-во: 151

    "Позиция 198"

    "ЭЦН модель5--45 тип 1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ060813"

    Кол-во: 163

    "Позиция 199"

    "ЭЦН модель5--45 тип 1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ709699"

    Кол-во: 163

    "Позиция 200"

    "ЭЦН модель5--60 тип 0215 И ЭЦНАКИ э производитель АЛНАС номер ВТ140202700"

    Кол-во: 138

    "Позиция 201"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120204101"

    Кол-во: 230

    "Позиция 202"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 1 ЭЦНД производитель Борец номер ВТ110304091"

    Кол-во: 174

    "Позиция 203"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 1 ЭЦНД производитель Борец номер ВТ060913065"

    Кол-во: 174

    "Позиция 204"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 1 ЭЦНД производитель Борец номер ВТ507415"

    Кол-во: 159

    "Позиция 205"

    "ЭЦН модель5--30 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ6317773"

    Кол-во: 154

    "Позиция 206"

    "ЭЦН модель5--30 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ080200975"

    Кол-во: 154

    "Позиция 207"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ3985037"

    Кол-во: 185

    "Позиция 208"

    "ЭЦН модель5--30 тип 222 И ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ090035"

    Кол-во: 154

    "Позиция 209"

    "ЭЦН модель5-80 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ400680"

    Кол-во: 157

    "Позиция 210"

    "ЭЦН модель5--30 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ0601809"

    Кол-во: 154

    "Позиция 211"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120203823"

    Кол-во: 119

    "Позиция 212"

    "ЭЦН модель5А-60 тип 1 ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120203550"

    Кол-во: 211

    "Позиция 213"

    "ЭЦН модель6-800 тип 30.2ЭЦНМИК6-800 производитель Борец номер ВТ131227247"

    Кол-во: 309

    "Позиция 214"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 202ЭЦНА5А-500-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ110304296"

    Кол-во: 185

    "Позиция 215"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 202ЭЦНА5А-500-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ110304309"

    Кол-во: 222

    "Позиция 216"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 10.1ЭЦНДИ5А-35ХХХХ производитель Борец номер ВТ120304470"

    Кол-во: 141

    "Позиция 217"

    "ЭЦН модель5А-500 тип 202ЭЦНА5А-500-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ110304202"

    Кол-во: 230

    "Позиция 218"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 1ЭЦНДИ 5А- 35-ХХХХ производитель Борец номер ВТ110304090"

    Кол-во: 141

    "Позиция 219"

    "ЭЦН модель5--45 тип 202ЭЦНА5-45-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ043366"

    Кол-во: 186

    "Позиция 220"

    "ЭЦН модель5--45 тип 222 ЭЦНАКИ 5-45-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ140202510"

    Кол-во: 186

    "Позиция 221"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА5-80-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ440602"

    Кол-во: 185

    "Позиция 222"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА5-80-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ09040191"

    Кол-во: 185

    "Позиция 223"

    "ЭЦН модель5А-160 тип 202ЭЦНА5А-160-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ801901"

    Кол-во: 229

    "Позиция 224"

    "ЭЦН модель5--45 тип 202ЭЦНА5-45-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ810457"

    Кол-во: 120

    "Позиция 225"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 1ЭЦНДИ 5А- 35-ХХХХ производитель Борец номер ВТ120203923"

    Кол-во: 188

    "Позиция 226"

    "ЭЦН модель5А-250 тип 202ЭЦНА5А-250-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ110304310"

    Кол-во: 226

    "Позиция 227"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА5-80-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ044122-5"

    Кол-во: 157

    "Позиция 228"

    "ЭЦН модель5--200 тип 202ЭЦНА5-200-ХХХХ производитель АЛНАС номер ВТ30-1"

    Кол-во: 185

    "Позиция 229"

    "ЭЦН модель5А-250 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ060913069"

    Кол-во: 188

    "Позиция 230"

    "ЭЦН модель5А-250 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ0512532"

    Кол-во: 188

    "Позиция 231"

    "ЭЦН модель5А-250 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ804029"

    Кол-во: 226

    "Позиция 232"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 10.1ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120304472"

    Кол-во: 141

    "Позиция 233"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 10.1ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120304462"

    Кол-во: 141

    "Позиция 234"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 10.1ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120304466"

    Кол-во: 141

    "Позиция 235"

    "ЭЦН модель5--40 тип ЭЦН производитель Алмаз номер ВТ440803"

    Кол-во: 107

    "Позиция 236"

    "ЭЦН модель5--40 тип ЭЦН производитель Алмаз номер ВТ100202342"

    Кол-во: 169

    "Позиция 237"

    "ЭЦН модель5--60 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ417366"

    Кол-во: 197

    "Позиция 238"

    "ЭЦН модель5--60 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ618555"

    Кол-во: 197

    "Позиция 239"

    "ЭЦН модель5--45 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120304738"

    Кол-во: 120

    "Позиция 240"

    "ЭЦН модель5А-60 тип ВН Н13-043 производитель Новомет номер ВТ121217176"

    Кол-во: 170

    "Позиция 241"

    "ЭЦН модель5А-60 тип ВНН/13-043 производитель Новомет номер ВТ121217175"

    Кол-во: 150

    "Позиция 242"

    "ЭЦН модель5А-50 тип ВНН/13-043 производитель Новомет номер ВТ121217174"

    Кол-во: 150

    "Позиция 243"

    "ЭЦН модель5-30 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ110304204"

    Кол-во: 149

    "Позиция 244"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ09040170"

    Кол-во: 157

    "Позиция 245"

    "ЭЦН модель5-60 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ110304092"

    Кол-во: 196

    "Позиция 246"

    "ЭЦН модель5-45 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ100201846"

    Кол-во: 120

    "Позиция 247"

    "ЭЦН модель5-60 тип 0215ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ09040199"

    Кол-во: 170

    "Позиция 248"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ100202346"

    Кол-во: 185

    "Позиция 249"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120304384"

    Кол-во: 157

    "Позиция 250"

    "ЭЦН модель5--40 тип ЭЦН производитель Алмаз номер ВТ300402"

    Кол-во: 169

    "Позиция 251"

    "ЭЦН модель5--60 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ018228"

    Кол-во: 197

    "Позиция 252"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ080605164"

    Кол-во: 199

    "Позиция 253"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ507109"

    Кол-во: 131

    "Позиция 254"

    "ЭЦН модель6-800 тип 30.1 ЭЦНМИК производитель Борец номер ВТ140202933Э"

    Кол-во: 268

    "Позиция 255"

    "ЭЦН модель5-200 тип 4208 ЭЦНДИ производитель Алмаз номер ВТ070084"

    Кол-во: 135

    "Позиция 256"

    "ЭЦН модель5--30 тип ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ300601"

    Кол-во: 170

    "Позиция 257"

    "ЭЦН модель5--30 тип ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ100202334"

    Кол-во: 170

    "Позиция 258"

    "ЭЦН модель5--30 тип ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ09040172"

    Кол-во: 154

    "Позиция 259"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ09040185"

    Кол-во: 185

    "Позиция 260"

    "ЭЦН модель5--60 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ043430"

    Кол-во: 197

    "Позиция 261"

    "ЭЦН модель5--45 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ09040178"

    Кол-во: 186

    "Позиция 262"

    "ЭЦН модель5--45 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ45-2"

    Кол-во: 186

    "Позиция 263"

    "ЭЦН модель5--45 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер вт45-1"

    Кол-во: 186

    "Позиция 264"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120203918"

    Кол-во: 185

    "Позиция 265"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ090031"

    Кол-во: 185

    "Позиция 266"

    "ЭЦН модель5--45 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ09040182"

    Кол-во: 186

    "Позиция 267"

    "ЭЦН модель5А-250 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ0710728"

    Кол-во: 188

    "Позиция 268"

    "ЭЦН модель5--30 тип ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ618553"

    Кол-во: 154

    "Позиция 269"

    "ЭЦН модель5--30 тип ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ440702"

    Кол-во: 154

    "Позиция 270"

    "ЭЦН модель5А-400 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ1604036"

    Кол-во: 230

    "Позиция 271"

    "ЭЦН модель5А-400 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120304385"

    Кол-во: 190

    "Позиция 272"

    "ЭЦН модель5--30 тип ЭЦНА производитель Алмаз номер ВТ618902"

    Кол-во: 136

    "Позиция 273"

    "ЭЦН модель5--30 тип ЭЦНА производитель Алмаз номер ВТ618345"

    Кол-во: 136

    "Позиция 274"

    "ЭЦН модель5-125 тип 20 2ЭЦHA производитель АЛНАС номер ВТ590303"

    Кол-во: 199

    "Позиция 275"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ100201900"

    Кол-во: 185

    "Позиция 276"

    "ЭЦН модель5--60 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ09040180"

    Кол-во: 156

    "Позиция 277"

    "ЭЦН модель5--80 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ300603"

    Кол-во: 185

    "Позиция 278"

    "ЭЦН модельА5-80 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ100201861"

    Кол-во: 157

    "Позиция 279"

    "ЭЦН модель5А-35 тип 10.1ЭЦНДИ производитель Борец номер ВТ120304328"

    Кол-во: 141

    "Позиция 280"

    "ЭЦН модель5А-160 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120304383"

    Кол-во: 191

    "Позиция 281"

    "ЭЦН модель5А-160 тип 202ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВT120304326"

    Кол-во: 152

    "Позиция 282"

    "ЭЦН модель5А-160 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ140202480"

    Кол-во: 229

    "Позиция 283"

    "ЭЦН модель5А-160 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ120304451"

    Кол-во: 191

    "Позиция 284"

    "ЭЦН модель5А-160 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ110303978"

    Кол-во: 145

    "Позиция 285"

    "ЭЦН модель5А-160 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ710595"

    Кол-во: 152

    "Позиция 286"

    "ЭЦН модель5-200 тип 202 ЭЦНАК производитель АЛНАС номер ВТ110304087"

    Кол-во: 122

    "Позиция 287"

    "ЭЦН модель5-125 тип 222 ЭЦНАКИ производитель АЛНАС номер ВТ70074"

    Кол-во: 126

    "Позиция 288"

    "ЭЦН модель5-125 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ300503"

    Кол-во: 232

    "Позиция 289"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ100201341"

    Кол-во: 197

    "Позиция 290"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ101122727"

    Кол-во: 197

    "Позиция 291"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ400655"

    Кол-во: 156

    "Позиция 292"

    "ЭЦН модель5-60 тип 202 ЭЦНА производитель АЛНАС номер ВТ090039"

    Кол-во: 126

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