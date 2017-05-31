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Номер извещения
ГП705538
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Реализация металлолома (ПЭД, ЭЦН, отбракованная труба НКТ 73, отбракованная труба НКТ 60) самовывозом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1
Почтовый адрес
634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1
Контактный телефон
+7 3822 70-51-41
Факс
+7 3822 70-51-01
Адрес электронной почты
anara@vtk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крыгина Анара Максутовна
Место рассмотрения предложений
Томск
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Реализация металлолома самовывозом
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация металлолома самовывозом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
. Филиал «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» - погружные электродвигатели – 46 016 кг (из них меди 7 422кг) - электроцентробежные насосы – 31 936 кг 2. ООО «Нефть-Рем-Сервис» - технологические отходы (обрезки) НКТ – 15 220 кг - отбракованная труба НКТ-73 – 453 000 кг - отбракованная труба НКТ-60 – 40 300 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Филиал «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» г. Нижневартовск, ул. Северная, 53 и ООО «Нефть-Рем-Сервис» Нижневартовский р-н, пгт Излучинск, ул. Балыкина, Пионерная база, стр. 9.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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