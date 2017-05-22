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Номер извещения
ГП705528
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Южно-Сахалинск, не являющийся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 ГК РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109382, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1
Почтовый адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 123-47-27 доб. 222
Факс
--
Адрес электронной почты
aefimov@hcfe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Южно-Сахалинск в соответствии с проектом договора и техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 11:00 GMT +322.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705528Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Южно-Сахалинск в соответствии с проектом договора и техническим заданиемГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705528Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Южно-Сахалинск в соответствии с проектом договора и техническим заданиемГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 17:0030.05.2017 17:0030.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705528Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Южно-Сахалинск в соответствии с проектом договора и техническим заданиемГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 17:0030.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705528Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Южно-Сахалинск в соответствии с проектом договора и техническим заданиемГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Южно-Сахалинск в соответствии с проектом договора и техническим заданием
Начальная цена
1 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ)
Все закупки и тендеры АНО Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ)
Адрес местонахождения
109382, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1
123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1
82.30.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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