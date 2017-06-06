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Номер извещения
ГП705526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: объекты недвижимого имущества (64 единицы), расположенные по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон. Собственник: ПАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 812 609-76-98
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 15:00 GMT +306.06.2017 15:0006.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705526Дата и время окончания срока приема заявок Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.06.2017 18:0007.06.2017 18:0007.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705526Дата окончания срока рассмотрения заявок Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.Москва
Дата и время проведения
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705526Дата и время проведения Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.Москва
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 15:0023.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705526Подведение итогов не позднее Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)
Начальная цена
75 406 681,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 500 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
68.20.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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