Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: объекты недвижимого имущества (64 единицы), расположенные по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон. Собственник: ПАО "Газпром"

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: объекты недвижимого имущества (64 единицы), расположенные по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон. Собственник: ПАО "Газпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 15:0006.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705526Дата и время окончания срока приема заявок Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705526

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: объекты недвижимого имущества (64 единицы), расположенные по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон. Собственник: ПАО "Газпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 812 609-76-98

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 15:00 GMT +306.06.2017 15:0006.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705526Дата и время окончания срока приема заявок Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.06.2017 18:0007.06.2017 18:0007.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705526Дата окончания срока рассмотрения заявок Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.Москва

    Дата и время проведения

    09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705526Дата и время проведения Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 15:0023.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705526Подведение итогов не позднее Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705526Подведение итогов не позднее Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон (64 единицы)

    Начальная цена

    75 406 681,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 500 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    7 500 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    68.20.11.000

    Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных жилых помещений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Здания"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Банк ГПБ (АО)
    Аукцион на повышение № ГП709328
    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 34,4 кв. м., расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8. Собственник: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого...
    113732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.11.2017 16:00(GMT+03:00)
    600 865
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить