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Номер извещения
ГП705524
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поковки 03Х17Н14М3 для 201-966
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Почтовый адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Контактный телефон
+7 34141 3-03-71
Факс
+7 34141 3-03-71
Адрес электронной почты
a.perminova@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Перминова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Глазов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поковки 03Х17Н14М3 гр. IV ГОСТ 25054-81
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 10:00 GMT +324.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705524Дата и время окончания срока приема заявок Поковки 03Х17Н14М3 гр. IV ГОСТ 25054-81Глазов
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 10:0024.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705524Дата и время вскрытия заявок Поковки 03Х17Н14М3 гр. IV ГОСТ 25054-81Глазов
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 11:0030.06.2017 11:0030.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705524Подведение итогов не позднее Поковки 03Х17Н14М3 гр. IV ГОСТ 25054-81Глазов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковки 03Х17Н14М3 гр. IV ГОСТ 25054-81
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
27 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО Глазовский завод Химмаш, Удмуртия, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Глазовский завод Химмаш
Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш
Адрес местонахождения
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
25.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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