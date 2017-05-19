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Номер извещения
ГП705522
Уникальный номер закупки
860/2017
Наименование закупки
Закупка МФУ в поставкой в Амурскую обл., Республику Саха (Якутия) и г.Томск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы, проспект Вернадского, 53
Почтовый адрес
119331, Российская Федерация, Москва, В-331, а/я 138
Контактный телефон
+7 495 782-06-06 доб. 3551
Факс
+7 495 782-07-06
Адрес электронной почты
urvanov_av@ooosgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Урванов Алексей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка МФУ в поставкой в Амурскую обл., Республику Саха (Якутия) и г.Томск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705522Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МФУ в поставкой в Амурскую обл., Республику Саха (Якутия) и г.ТомскМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 12:0019.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705522Дата и время вскрытия заявок Закупка МФУ в поставкой в Амурскую обл., Республику Саха (Якутия) и г.ТомскМосква
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705522Подведение итогов не позднее Закупка МФУ в поставкой в Амурскую обл., Республику Саха (Якутия) и г.ТомскМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка МФУ в поставкой в Амурскую обл., Республику Саха (Якутия) и г.Томск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в спецификацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙГАЗМОНТАЖ, ООО СГМ
Все закупки и тендеры СТРОЙГАЗМОНТАЖ, ООО СГМ
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы, проспект Вернадского, 53
119331, Российская Федерация, Москва, В-331, а/я 138
47.41
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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