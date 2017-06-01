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    Главная / Торги / Передвижного поста аргонодуговой сварки

    Передвижного поста аргонодуговой сварки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705523Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение передвижного поста аргонодуговой сварки ДубнаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705523

    Уникальный номер закупки

    48-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Передвижного поста аргонодуговой сварки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на передвижной сварочный пост

    Закупочная документация

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Юридический адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 496 217-20-91

    Факс

    +7 496 777-79-58

    Адрес электронной почты

    StolupinaUA@dmzdubna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столупина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Дубна

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение передвижного поста аргонодуговой сварки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 12:00 GMT +301.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705523Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение передвижного поста аргонодуговой сварки Дубна

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 12:0001.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705523Дата и время вскрытия заявок Приобретение передвижного поста аргонодуговой сварки Дубна

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705523Подведение итогов не позднее Приобретение передвижного поста аргонодуговой сварки Дубна

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705523Подведение итогов не позднее Приобретение передвижного поста аргонодуговой сварки Дубна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение передвижного поста аргонодуговой сварки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Передвижной сварочный пост аргонодуговой сварки - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка осуществляется силами поставщика по адресу: г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: на условиях Покупателя (Лизингодателя).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Адрес местонахождения

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.29.7

    Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    17.05.2017

    Уведомление

    17.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Передвижной сварочный пост"

    Кол-во: 1

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