Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

компенсация транспортных расходов Экспедитора производится в размере фактически понесенных Экспедитором транспортных расходов, определяемом на основании предоставления подтверждающих документов (заверенные копии счетов – фактур и актов выполненных работ третьих лиц, при условии их привлечения к перевозке) и вознаграждения Экспедитору в течение 30 дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ