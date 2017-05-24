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Номер извещения
ГП705536
Уникальный номер закупки
079
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту г. Екатеринбург – г. Железногорск, заявка 079
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-51-53
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
I.Balyakina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балякина Ирина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту г. Екатеринбург – г. Железногорск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 11:00 GMT +324.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705536Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту г. Екатеринбург – г. ЖелезногорскЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705536Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту г. Екатеринбург – г. ЖелезногорскЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту г. Екатеринбург – г. Железногорск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту г. Екатеринбург – г. Железногорск
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ПАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.41.19.000
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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