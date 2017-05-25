www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705947
Уникальный номер закупки
13279
Наименование закупки
Закупка электродов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 03:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-56
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
pjanzin@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пьянзин Виталий Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электродов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705947Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродов Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:0025.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705947Дата и время вскрытия заявок Закупка электродов Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 10:3030.06.2017 10:3030.06.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705947Подведение итогов не позднее Закупка электродов Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электродов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, ул. 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
25.93.15.120
Документация лота
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.