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    Главная / Торги / Закупка электродов

    Закупка электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705947Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродов МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705947

    Уникальный номер закупки

    13279

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 03:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    карточка предприятия

    Проект договора

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-56

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    pjanzin@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пьянзин Виталий Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электродов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705947Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродов Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2017 10:0025.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705947Дата и время вскрытия заявок Закупка электродов Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 10:3030.06.2017 10:3030.06.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705947Подведение итогов не позднее Закупка электродов Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 10:3030.06.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705947Подведение итогов не позднее Закупка электродов Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электродов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, ул. 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа в течение 60 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Заявка

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 3 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 4 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Электроды ОК 96,20 4*350мм 1/2VP (ЭСАБ) 1,0кг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Электроды ОК 46.00.4.0х450мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 5"

    "Электроды ОК 46.00.3.0х350мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 6"

    "Электроды МР-3 d 4 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Электроды МР-3 d 3 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Электроды ЛЭЗ ОЗЛ-8 ф=3,0мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Электроды ЛЭЗ ОЗЛ-8 ф=4,0мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 10"

    "Электроды ZELLER 880AS, ф4мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Электроды ZELLER D350, ф4мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Электроды Т-590 д 5.0 (5кг)"

    Кол-во: 50

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