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Номер извещения
ГП705514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на выполнение ремонтных работ согласно корректирующих мероприятий по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности зданий ОАО "Алнас"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Контактный телефон
+7 495 981-01-01
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
zakupki.4060@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый запрос предложений на выполнение ремонтных работ согласно корректирующих мероприятий по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности зданий ОАО "Алнас"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 16:00 GMT +330.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705514Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на выполнение ремонтных работ согласно корректирующих мероприятий по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности зданий ОАО "Алнас"Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705514Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на выполнение ремонтных работ согласно корректирующих мероприятий по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности зданий ОАО "Алнас"Москва
Подведение итогов не позднее
10.07.2017 16:0010.07.2017 16:0010.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705514Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на выполнение ремонтных работ согласно корректирующих мероприятий по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности зданий ОАО "Алнас"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
10.07.201710.07.2017 16:0010.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705514Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на выполнение ремонтных работ согласно корректирующих мероприятий по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности зданий ОАО "Алнас"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на выполнение ремонтных работ согласно корректирующих мероприятий по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности зданий ОАО "Алнас"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
71
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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